Cringe ne demek? Sosyal medyada Cringe ne anlama geliyor?

Cringe ne demek? Sosyal medyada Cringe ne anlama geliyor?

Sosyal medya platfromlarında fotoğraf ve video yorumlarında sıklıkla görülen "Cringe" kelimesinin anlamı merak ediliyor. Son dönemde oldukça fazla kullanılan cringe ne demek, anlamı nedir?

Cringe kelimesinin anlamı, sosyal medya kullanıcıları tarafından araştırılıyor.

Cringe, İngilizce bir kelimedir. İngilizceden tam olarak çeviri anlamı "yalakalık yapmak, yaltaklanmak" olsa da günlük yaşamda ve internet aleminde bu anlamıyla kullanılmıyor.

Peki sosyal medyada cringe ne demek, kime denir, ne anlama gelir? İşte cringe anlamı..

CRİNGE NE DEMEK?

Son zamanlarda twitter, facebook, instagram gibi sosyal medya platformlarında ve Ekşi Sözlük, YouTube gibi mecralarda çok sık rastladığımız Cringe kelimesi, "başkaları adına utanmak" anlamına geliyor.

Eğer bir videoyu izlerken o videoyu üreten çeken insanalrın yerine kendiniz koyup utanç duyuyorsanız, işte bu hissiyat cringe demektir.