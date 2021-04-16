Cruelty Free ne demek, anlamı nedir? Cruelty-Free Türkçe anlamı

Son günlerde kozmetik sektöründe öne çıkan terimlerden biri olan Cruelty free ne demek, ne anlama geliyor araştırılıyor.

Dünyada yaygınlaşmakta olan cruelty-free akımının beraberinde kelimenin anlamı da merak konusu oldu.

Kozmetik sektöründe sıklıkla karşılaşabileceğiniz bir terim olan cruelty free, özellikle vegan ve hayvan dostu insanların aradığı özellikler arasındadır.

Peki cruelty free ne demek? İşte anlamı..

CRUELTY FREE NE DEMEK?

Cruelty-Free, bir ürünün üretim sürecinin herhangi bir aşamasında hayvanlar üzerinde deney yapılmadığını, hayvanların hiçbir aşamada zulme uğramadığını ifade eder. Bu ürünlerin ambalajlarının üzerinde ‘’Cruelty-free’’ yazar veya küçük bir tavşan logosu yer alır.

Satın aldığınız bir üründe bu logoyu göremiyorsanız, muhtemelen hayvan dostu olmayan bir markanın ürününü tercih ediyorsunuz demektir.

CRUELTY FREE TÜRKÇE ANLAMI

‘Cruelty’ kelimesini Türkçeye işkence, zulüm olarak çevirebiliriz; ‘Free’ ile birlikte bu ifade işkencesiz, zulümsüz anlamlarına gelebilir.

Cruelty-free markalar, ürünlerinde ve onların içeriklerinde hayvanlar üzerinde test edilmiş maddeleri kullanmayan kuruluşlar olarak tanımlanabilir.