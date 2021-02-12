CTE katip alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? CTE katip alımı sınavları ne zaman?

CTE katip alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? CTE katip alımı sınavları ne zaman?

CTE katip alımı başvuruları, 18 Ocak ve 5 Şubat tarihleri arasında tamamlanmıştı. CTE katip alımı başvurusu yapan adaylar, heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor.

Her yıl belirli dönemlerde CTE kadrolarına pek çok personel alımı yapılıyor. 2021 yılında da 160 katip alımı yapılacağı açıklanmıştı.

18 Ocak - 5 Şubat tarihleri arasında CTE katip alımı başvurusu yapan vatandaşlar, sonuçların açıklanmasını bekliyor.

Peki, 2021 CTE katip alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? CTE katip alımı sınavları ne zaman? İşte detaylar…

CTE KATİP ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adalet Bakanlığı CTE katip alımı başvuru sonuçları bugün açıklanıyor.

Yayımlanan kılavuzda, uygulama sınavına katılacak ceza infaz kurumu kâtibi adaylarının sözlü sınavdan önce 12 Şubat 2021 Cuma günü ilan edileceği bilgisi yer alıyor.

Adaylardan merkezi sınavdan aldıkları puana göre, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının yirmi katı aday ile son sıradaki aday ile KPSS puanı aynı olan adaylar uygulamalı sınava çağrılacak. (18x20=360)







CTE KATİP ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Uygulama sınavına katılacak ceza infaz kurumu katibi adaylarının sözlü sınavdan önce 12 Şubat 2021 tarihinde ilgili Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıkları ve varsa ilgili sınav komisyonunun bağlı olduğu Cumhuriyet başsavcılığı resmi internet sitelerinde ilan edileceği bildirildi.





UYGULAMA SINAVI NE ZAMAN?

22 Şubat 2021 tarihinde adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazmadıklarının tespiti için uygulama sınavı yapılacak.

Belirtilen günde uygulama sınavının bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecek.

Ceza İnfaz Kurumu Katipliği uygulama sınavında kullanılacak sınav metinleri uygulama sınavından en az bir hafta önce Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde ilan edilecek.





SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?

Ceza infaz kurumu katipliği sözlü sınavı, 31 Mart 2021 ve devam eden günlerde yapılacak.

Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek ilan edilecek.

Adayın sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekecek.



