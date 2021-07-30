Cübbeli Ahmet: Allah'ın yangını söndüreceğine neden inanmıyorsunuz

"Yangın gördüğünüzde tekbir getirin yangın söner" dediği için eleştirilen Cübbeli Ahmet, kendisini eleştirenlere yanıt verdi.

Türkiye'de son 3 gündür gündem, art arda çıkan orman yangınları...

Yaklaşık 71 ayrı ormanda çıkan yangınlar için tüm Türkiye seferber olurken Cübbeli Ahmet Hoca lakabıyla tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'nün, yangınlarla ilgili dün Twitter hesabından yaptığı paylaşım tartışmalara yol açtı.

"TEKBİR YANGINI SÖNDÜRÜR"

Cübbeli Ahmet, paylaşımında yangınların nasıl söndürüleceğine dair çözüm önerisi sunarak "Hadis-i Şerif'te: 'Yangın gördüğünüz zaman tekbir getirin, zira tekbir gerçekten onu söndürür' buyuruluyor. (İbnü's-Sünnî, Amelü'l Yevm, rakam: 289-292)" ifadelerini kullandı.

Bu paylaşıma çok sayıda eleştiri gelince Cübbeli Ahmet bugün, daha önce attığı mesaja açıklık getiren yeni paylaşımlarda bulundu.

"İZMİR MARŞI İLE YAĞMURUN DURDUĞUNA İNANIYORSUNUZ"

Cübbeli Ahmet, mesajının acele atılmış bir tweet olduğunu savunup, kendisini eleştirenlere "İzmir Marşı okununca yağmurun durduğuna inananlar, tekbir getirilince Yüce Allah'ın yangını söndüreceğine neden inanmıyor?" diyerek şu ifadeleri kullandı;

"Dün tekbir getirmekle ilgili attığım tweet; insanlara bir an evvel yangında ne okuyacaklarına dair bir zikir telkin etme amacıyla acele olarak atılmış bir tweet'tir.

Yangın söndürmek için neler lazım olduğu, itfaiye ekiplerinin ve helikopter gibi vasıtaların kullanılması gerektiği herkesçe bilinmektedir, zaten Kur'an bize sebeplere sarılmayı emretmektedir ve bu her müslüman tarafından bilinmektedir, yetkililer de vazîfesinin idrakindedir.

'Sözün uzunu ahmağa söylenir' kaidesince bizim paylaştığımız hadis-i şerife itiraz edenler ancak kötü niyetli kimseler olabilir. İzmir Marşı okununca yağmurun durduğuna inananlar, tekbîr getirilince Yüce Allah'ın yangını söndüreceğine neden inanmıyorlar.

"SEBEPLERE SARILMAK İSLAM'IN EMRİDİR"

Tabii ki her halükarda sebeplere sarılmak İslam'ın emridir, bu konu tartışmasızdır. Biz sadece bilinen bir şeyi tekrarlamak yerine ekseriyet tarafından bilinmeyen bir şeyi hatırlatmak istedik."