Cübbeli Ahmet, CNN Türk kanalında katıldığı programda kendisine yöneltilen soruları cevapladığı sırada, HDP'nin 10 tarikatla bağlantısı olduğunu söyledi.

Halk arasında Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programına konuk oldu.

Programda soruları yanıtlayan Ünlü, HDP hakkında çarpıcı açıklamalarda da bulundu.

"HDP'NİN 10 BÜYÜK TARİKATLA BAĞLANTISI VAR"

HDP'nin Doğu'da oyları toplamak için 10'a yakın cemaatle bağlantı kurduğunu iddia eden Mahmut Ünlü "Son aldığım bilgi şu. Her partinin kendine göre cemaatleri var. Oy depoları var. O yüzden bu irade zorlanıyor.

HDP'nin 10 tane çok büyük tarikatı varmış, Doğu'da Güneydoğu'da. Ben sadece HDP'yi diyorum, gerisini siz düşünün.

HDP'nin 10 tane çok büyük tarikat olduğunu bana İslami bir cemaatin önde gelen lideri söyledi bunu bana." diye konuştu.

Cübbeli Ahmet: HDP'nin 10 tarikatla bağlantısı var VİDEO





"BAYAĞI DEŞİFRE ETTİKLERİM OLDU"

Konuşmasına devam eden Ünlü, "Ben çok itikatli bir insanım, hürmet ederim. Ama tabii sonradan bana telefon geliyor, bu kişi kızımızı istiyor vs. Bu gibi şeyler olunca kefil olamazsın araştırman lazım kimdir, nedir diye.

Böyle birkaç olay yaşadım. Bu Nurullah gibi 3 sene önce birini deşifre ettim. Bayağı deşifre ettiklerim oldu. Benim kadar riskalan yok. Artık maldır, candır, ırzdır, böyle şeyler gördüğüm zaman söylüyorum kendimi mecbur hissediyorum.

Benim tarikatım var, ben Mahmut Efendi'ye bağlıyım ama ben tarikat lideri değilim. Hiçbir vekilliğim de yok. Hoca efendi bana 'sen ilimle uğraş evladım' dedi." ifadelerinde bulundu.