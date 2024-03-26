Cübbeli Ahmet Hoca hastaneye kaldırıldı Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Ünlü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada kendisine anjiyo operasyonu yapılacağı da kaydedildi.

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Yaptığı açıklamalarıyla zaman zaman gündem olan ve Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 2 yıl önce yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olmuştu.

2006 yılında baypass olan Ahmet Mahmut Ünlü, daha sonra yaptığı açıklamada 2008 ve 2018 yıllarında da iki kez stent takıldığını söylemişti.

En son 2 yıl önce operasyon geçirmişti

2 yıl önce geçirdiği operasyonla kalbine 4 stent daha takılan Ünlü'nün sağlığıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Cübbeli Ahmet Hoca'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda dün hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Bursa'da yapacağı programları iptal edilen Ünlü'nün kalp rahatsızlığı yaşadığı aktarıldı.

Bir kez daha hastaneye kaldırıldı: Anjiyo yapılacak

Yine açıklamada Ünlü'ye anjiyo operasyonu yapılacağı duyuruldu.

Ünlü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: