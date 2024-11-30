Cübbeli Ahmet Hoca hastaneye kaldırıldı

İHA

Yaptığı açıklamalarla zaman zaman gündem olan ve Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün sağlık durumuyla ilgili bir gelişme yaşandı.

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, BEYZADER Kayseri İl Temsilciliği ile Hoca Ahmet Yesevi Derneği tarafından organize edilen program için Kayseri'ye gidiyordu.

Ünlü Kayseri'ye gelirken uçakta rahatsızlandı.

UÇAKTA RAHATSIZLANINCA HASTANEYE KALDIRILDI

Ünlü, rahatsızlanması üzerine havaalanından direkt olarak hastaneye kaldırıldı.

İdrar yolu enfeksiyonu sebebiyle hastaneye kaldırılan Ahmet Mahmut Ünlü'nün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ahmet Mahmut Ünlü, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

"AKŞAM SOHBET VAR ONU YAYIN"

Hastaneden çıkarken görüntülenen Ünlü, "Akşam sohbet var onu yayın" dedi.

Ünlü’nün durumu hakkında bilgi veren Hastane Müdürü Dr. Nilgün Kaya ise, “Ateş şikayeti ve idrar yolunda sıkıntıyla geldi. Ufak bir enfeksiyonu vardı. Tedavisini oldu. Çok şükür ateşini de düşürdük. Bir sıkıntımız yok şu an için” dedi.

DAHA ÖNCE ANJİYO OLMUŞTU

Öte yandan Ünlü, 2 yıl önce yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olmuştu.

2006 yılında baypass olan Ahmet Mahmut Ünlü, daha sonra yaptığı açıklamada 2008 ve 2018 yıllarında da iki kez stent takıldığını söylemişti.

Daha sonra ise Cübbeli Ahmet Hoca'nın 2 yıl önce geçirdiği operasyonla kalbine 4 stent daha takıldı.

Ünlü son olarak ise geçtiğimiz mart ayında bir kalp rahatsızlığı yaşadı.

Ünlü, kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo olmuştu.