Ramazan ayında cinsel ilişkinin orucu açtıktan sonra, akşam namazını kılmadan önce yapılması gerektiğini söyleyen Cübbeli Ahmet Hoca, bunun ibadete yönelmekte kolaylık sağlayacağını belirtti.

Ramazan ayında tutulan oruçlarla nefis terbiyesi sağlanırken, oruçluyken yapılması yasaklananlardan biri de cinsel ilişkiye girmek.

İftar ile sahur arasındaki vakitte yapılması doğru olan cinsel ilişkinin sıralamasıyla ilgili konuşan Cübbeli Ahmet Hoca, sahabelerden örnek verdi.

Sahabenin orucunu açtıktan sonra cinsel ilişkiye girdiğini, ardından da namaza durduğunu söyleyen Cübbeli Ahmet Hoca, bunun ibadete huşu ile yanaşmayı sağladığını belirtti.

"Akşam namazından önce eşiyle cinsel isteğini tatmin ediyordu"

Cübbeli Ahmet Hoca'nın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

"Geçmiş büyüklerimizden bazıları cinsel isteği fazla olduğu bir anda orucunu açıyor, ondan sonra eşiyle cinsel isteğini tatmin ediyordu akşam namazından önce.





"Tatminleri kısa şekilde hasıl ettikten sonra guslünü alıyor"

Sahabeler niye önce iftarını yapıyor. Az bir şeyle yemeğini yiyorlar. Sonra ailesiyle cinsi münasebetini yapıyor. Ama akşam namazı var. Namaz asıl maksat, o geçici. Onun için kısa bir şekilde tatminleri hasıl ettikten sonra guslünü alıyor.

Cübbeli Ahmet Hoca, iftar sonrasında cinsel ilişkinin sırasını açıkladı VİDEO



"Akşam namazını geciktireceksen o ahireti tercih ettiğin anlamına gelmez"

Mübarek Ramazan gecesi, akşam namazını kıldığı zaman aklı Allah için farih olmuş, kalbi Mevla ile huşu bulmuş sırf Allah'ı düşünecek şekilde namaz kılıyor.

Dünya ile ahiret için karşılaştırdığın zaman, ahiret için tercih edeceksin ama senin karnın çok açsa önce yemek yemen, yine ahiret içindir. Ama akşam namazını geciktireceksen o ahiret işini tercih edeceğin anlamına gelmez."