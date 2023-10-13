Cübbeli Ahmet Hoca: İsrail 20 vilayetimize gelmeden durmayacak Ensonhaber'e konuşan Cübbeli Ahmet Hoca, dünyada İsrail zulmüne karşı bir acizlik olduğunu, bunun Gazze ile bitmeyeceğini, Türkiye'nin bazı illerinin de içinde olduğu Arz-ı Mev'ud planını gerçekleştirmeden durmayacaklarını belirtti.

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İsrail'in Hamas saldırılarını bahane ederek Gazze'de başlattığı yıkım harekatında sivil kayıpların daha artmasından endişe ediliyor.



İsrail ordusu, Gazze'ye kara operasyonu planlarken, Filistinli sivillerin Mısır'a yakın güney bölgelerine gitmeleri uyarısı yapıldı.

Konuyla ilgili Ensonhaber YouTube kanalında İlker Koç'un sorularını yanıtlayan Cübbeli Ahmet Hoca, İsrail'in yaptığı zulme dünyada ve Müslümanlarda bir acizlik olduğunu, ancak bunun böyle kalmayacağını, İsrail'in daha fazla kan dökeceğini belirterek şunları söyledi:

"20 vilayetimize gelmeden durmayacaklar"