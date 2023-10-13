İsrail'in Hamas saldırılarını bahane ederek Gazze'de başlattığı yıkım harekatında sivil kayıpların daha artmasından endişe ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze'ye kara operasyonu planlarken, Filistinli sivillerin Mısır'a yakın güney bölgelerine gitmeleri uyarısı yapıldı.
Konuyla ilgili Ensonhaber YouTube kanalında İlker Koç'un sorularını yanıtlayan Cübbeli Ahmet Hoca, İsrail'in yaptığı zulme dünyada ve Müslümanlarda bir acizlik olduğunu, ancak bunun böyle kalmayacağını, İsrail'in daha fazla kan dökeceğini belirterek şunları söyledi:
"20 vilayetimize gelmeden durmayacaklar"
Hükümetlerde, devletlerde acizlik var. Şimdi burada sessiz kalan veya kendi iç meseleleri gibi gören, ya da onlar bize zamanında çok adilik etti diyenler bilsinler ki; Gazze'yi işgal etmekle durmayacaklar. İçimizdeki 20 vilayete gelmeden, Arz-ı Mev'ud (vadedilmiş topraklar) planını gerçekleştirmeden asla durmayacaklar!
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