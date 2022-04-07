Televizyon programlarına katılan isimlerin İslam'a yönelik fikir belirtmek adı altında imanı zedelediğini söyleyen Cübbeli Ahmet Hoca, "Bu zamanda dinlenecek hoca az kaldı" dedi.

Son zamanlarda artan dini yayınlarda söylenen çarpıcı cümleler, Cübbeli Ahmet Hoca'nın gündeminde yer aldı.

Özellikle Ramazan ayında iftar ve sahur programlarına çok fazla akademisyen çıkarılması, Cübbeli Ahmet Hoca'nın eleştirilerine neden oldu.

Ekranlara çıkan akademisyenlerin dine ve imana zarar verdiğini söyleyen Cübbeli Ahmet Hoca, kim daha çok abartırsa onun daha çok prim yaptığını vurguladı.

"Ramazan'da önce imanını koruyacaksın"

Cübbeli Ahmet Hoca'nın konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bu adamları Ramazan günü iftara, sahura konuk alanlar bu milettin dinine imanına ne kadar zarar verdiklerinin farkında mıdırlar acaba?

Ramazan'da önce imanını koruyacaksın.

Cübbeli Ahmet Hoca: Ramazan'da televizyona çıkan hocaları dinlemeyin VİDEO



"Akademisyen adı altında zehir sokuyor"

Hele bu zamanda sohbeti dinlenecek hoca da az kaldı.

Televizyonlarda çıkanların ekseriyeti, akademisyen adı altında bir zehir sokuyor. Ekseriyeti diyorum, istisnalar kaideyi bozmaz.





"Milleti cehenneme göndermekte özgür"

Bunlar prim yapıyor ne bileyim. Adam ne kadar uçuk kaçık konuşursa; Adem Aleyhisselamın babası var derse o daha çok izleniyor. Dedesi var diyene 'O yeni bir şey söyledi.' O adam çok fikri hür, vicdanı hür.

Ondan sonra milleti de cehenneme göndermekte özgür yani, bunun başka bir izahı yok."