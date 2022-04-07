Petrol
100.76
-0.31%
Euro
16.09
0.33%
Dolar
14.74
0.25%
Altın
915.30
0.51%
Borsa
2345
1.24%
Bitcoin
642.000
-1.65%
BTXN Coin
32.62
0.36%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Yağmur 15 C
    Cübbeli Ahmet Hoca: Ramazan'da televizyona çıkan hocaları dinlemeyin

    Cübbeli Ahmet Hoca: Ramazan'da televizyona çıkan hocaları dinlemeyin

    Televizyon programlarına katılan isimlerin İslam'a yönelik fikir belirtmek adı altında imanı zedelediğini söyleyen Cübbeli Ahmet Hoca, "Bu zamanda dinlenecek hoca az kaldı" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 07.04.2022 - 18:09
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 18:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Son zamanlarda artan dini yayınlarda söylenen çarpıcı cümleler, Cübbeli Ahmet Hoca'nın gündeminde yer aldı.

    Özellikle Ramazan ayında iftar ve sahur programlarına çok fazla akademisyen çıkarılması, Cübbeli Ahmet Hoca'nın eleştirilerine neden oldu.

    Ekranlara çıkan akademisyenlerin dine ve imana zarar verdiğini söyleyen Cübbeli Ahmet Hoca, kim daha çok abartırsa onun daha çok prim yaptığını vurguladı.

    "Ramazan'da önce imanını koruyacaksın"

    Cübbeli Ahmet Hoca'nın konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

    "Bu adamları Ramazan günü iftara, sahura konuk alanlar bu milettin dinine imanına ne kadar zarar verdiklerinin farkında mıdırlar acaba?

    Ramazan'da önce imanını koruyacaksın.

    Cübbeli Ahmet Hoca: Ramazan'da televizyona çıkan hocaları dinlemeyin VİDEO

    "Akademisyen adı altında zehir sokuyor"

    Hele bu zamanda sohbeti dinlenecek hoca da az kaldı.

    Televizyonlarda çıkanların ekseriyeti, akademisyen adı altında bir zehir sokuyor. Ekseriyeti diyorum, istisnalar kaideyi bozmaz.

    Cübbeli Ahmet Hoca: Ramazan da televizyona çıkan hocaları dinlemeyin #1

    "Milleti cehenneme göndermekte özgür"

    Bunlar prim yapıyor ne bileyim. Adam ne kadar uçuk kaçık konuşursa; Adem Aleyhisselamın babası var derse o daha çok izleniyor. Dedesi var diyene 'O yeni bir şey söyledi.' O adam çok fikri hür, vicdanı hür.

    Ondan sonra milleti de cehenneme göndermekte özgür yani, bunun başka bir izahı yok."


    İlginizi Çekebilir

    İrem Derici: Murat Balcı'ya don giydiremiyoruz
    Magazin

    İrem Derici: Murat Balcı'ya don giydiremiyoruz

    'İBB'nin zamları yüzde 195'e ulaştı'
    Gündem

    'İBB'nin zamları yüzde 195'e ulaştı'

    Antalya’da genç turizmci girdiği miyom ameliyatından çıkamadı
    İç Haber

    Antalya’da genç turizmci girdiği miyom ameliyatından çıkamadı

    Görüş Bildir