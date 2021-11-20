Cübbeli Ahmet Hoca'dan asgari ücret değerlendirmesi

Cübbeli Ahmet Hoca, asgari ücret konusunda haksızlık olduğunu, asgari ücretten vergi alınmaması gerektiğini söyledi.

Türkiye, yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte asgari ücret tartışmalarını gündemine aldı.

Siyasi partiler önerilerini açıklama başladı, hükümet son yılların en yüksek asgari ücret zammını yapacağını duyurdu.

Asgari ücretle çalışan milyonlarca işçinin gözü kulağı asgari ücret haberlerinde.

Yaşanan tartışmalara Cübbeli Ahmet Hoca da katıldı.

Asgari ücret konusunda haksızlık ve büyük bir zulüm olduğunu ifade eden Cübbeli Ahmet, asgari ücretten vergi alınmaması gerektiğini dile getirdi.

VERGİ OLMAZ, BU HAKSIZLIK OLUR

Cübbeli Ahmet Hoca, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Asgari ücret.. Tabii burada büyük haksızlık var büyük zulüm var, bir de vergi alınıyor adam yemeye ekmek bulamıyor yanına zeytin koyamıyor yanında bir de vergi olmaz. Bu haksızlık olur. Benim bu hususlarda çok bilgim yok ekonomist değilim ama bana da bir cevap ver dediler, ben şimdi asgari ücret şu olsun diye sendika lafıyla konuşacak değilim ama insanları doyuracak rakamda olması lazım.





ZENGİN MÜSLÜMANLAR ASGARİ ÜCRETTEN FAZLA VERMELİ

Şimdi bu millet Müslümansa işine geldiğine Müslüman ya, hele ki iş adamları zenginler genellikle gavurum diyen çıkmaz, madem öyle seni Allah Rasulü bağlar ayet hadis bağlar, sen hükumet devlet bunu 2 bin 200 yaptı sen bunu vermek zorunda değilsin ki, fazla vereni dövüyorlar mı? Dolayısıyla sen yarın ahirette ne cevap vereceğini düşün.

Açlık sınırı asgari ücret 2 bin 285 lira açlık sınırı ne? 2 bin 988 lira olmuş . Arada 703 lira fark var. Yani asgari ücret alan insan doyması için 2988 lira alsa ancak karnı doyacak diğerlerini konuşmuyoruz, bu adam nerde yatacak elektrik su.. 703 lira eksik alıyor karın tokluğundan aşağı, peki yoksulluğu konuşmuyoruz 2021 Ekim ayındaki hesapla yoksulluk sınırı olmuş 10 bin 335 lira.





"KANAAT ET DİYORSUN, NASIL EDECEK"

Ne yapacak şimdi bu adam? Adama diyorsun ki kanaat et, nasıl edecek? Sen normal eve kanaat etmiyorsun villa istiyorsun, arabaya kanaat etmiyorsun 3-5 milyonluk arabaya biniyorsun, kardeşim fakire de ne diyorsun’ neyinize yetmiyor asgari ücret kanaat edin kardeşim islamda kanaat var’ sana yok mu?

Yemeğini yersin içeceğini içersin bir de başını sokacak yer bulursun ondan sonra kanaat edersin ben de derim ki Allah'ın taksimatı kardeşim adam jet almış ne yapalım ben de eşek alamıyorum derim.

Ama karnı aç olan başını sokacak yer bulamayan adam nasıl kanaat edecek? Bu zenginler var ya bunların bir çoğu, gidiyor çeşme yaptırıyor hayrat yaptırıyor ya kardeşim kaç kişi çalışyor yanında 50 kişi 100 kişi ver ona 5 bin lira ver ona 10 bin lira aylık, annenin babanın ruhuna hayrına say."

"ÇALIŞANINA EVLADIN GİBİ BAKACAKSIN"

Kötü huylular cennete giremez buradaki kötü huylulardan maksat işçilerine kötü davrananlar, çocuklarınıza nasıl ikram ediyorsunuz yanınızda çalışana öyle ikram edin.

Çocuğuna aylık ne kadar masraf hakkı veriyorsun? Limitsiz. Bir saat alıyorlar 30 bin dolar, işçiye kaç lira veriyorsun? Asgari ücret. Evladın gibi bakacaksın, kendi yediğinizden yedirin diyor. Senin evde yenen etlerden butladan o fakir yiyebiliyor mu? Ekseri ücret versen yiyemez."





"AHİRET VAR, ÖLECEĞİZ"

Senin yediklerinden yedir diyor giydiklerinden giydir diyor. Sen hangi kumaşı giyiyorsun hangi marka? Bir hesap yap bakalım 10 bin 20 bin liraya adamlar bir giyiyor çocukları ona keza cipleri ona keza yatları katları ona keza 3 bin lira olsun mu olmasın mı onun hesabını yapıyorlar.

Yapmayın ya ahiret var öleceğiz, bütün dünya sizin olsa sizi yaşatamazlar nefesiniz bitecek. Millet aç ya açık. Allah'tan korkun diyor güçleri yetmeyecek işler vermeyin diyor onlar da sizin gibi insan, Rasulullah SAV’ın ölmeden önce konuştuğu son birkaç kelimesi var, biri namazı terk etmeyin ikincisi yanınızda çalıştırdıklarınızın hakkına riayet edin dedi."

"İŞÇİSİNE ZULMEDENİN HASMI BEN OLACAĞIM"

Açlık sınırından aşağı kendi karnını doyuracak durumu yokken nerde ev sahibi olacak? Ne yapacak bu adam bu zulüm değil de nedir? Onlara zulmedenin kıyamet günü karşılarında hasımları ben olacağım diyor SAV.

Ey Müslüman hacılar hocalar zenginler hasmınız Rasulullah olur. Zulümden uzak durun İnsanlara aç bırakacak az ücret vermeyin. O dinde değil miyiz? Teri kurumadan işçiye ücret verin diyor nerde? Üstüne vergi bir de oradan kes buradan kes. Döneri yağlı tarafından kendine kes millet inliyor bu zulüm olur, biz rasulullahtan şefaat alamazsak helak oluruz, Ya ne buyuruyor? İşçisine zulmedenin hasmı ben olacağım."





HAKSIZLIĞIN USULÜ NEDİR?

Peki şefaatini beklerken hasmın olarak karşına çıkarsa seni kim kurtarabilir? ‘Hükmü verecek Allah'tır ama ben davacı olurum ümmetimden her kim yanında çalıştırdığına haksızlık ederse'. 'Haksızlığın usulü nedir, nerden anlayacağız devlet 2200 belirledi ben veriyorum,' haksızlık yok tamam da buradaki hadis ne olacak Allah sana sizin hükümet ne yaptı diye sormayacak ki sen ne yaptın diye soracak. Sen yediğinden yedirip giydiğinden giydiriyorsan zulüm yapmıyorsun. Ama bunun altında emir tutmuyorsun çocuğuna verdiğin değeri veriyor musun? Vermiyorsun."

"İSLAM BUDUR"

"İslam budur, İslama tabii olsa bu insanlar dünyada gavur kalmaz. Herkes Müslüman olur. Atalarımız kılıçla fethetmediler güzel ahlak ikram ve insanlara yardım etmekle fethettiler. Onun için biz oturduğumuz yerde nefsimize çalışıp da insanları üzerek ne ahirette kurtulabiliriz ne dünyada huzur bulabiliriz, onun için ayetten anlayan SAV'ın şefaatçi olmasını isteyen kişiler iş adamları bu noktada işçilerimizi gözetelim. Allah da sizi gözetir." ifadelerini kullandı.