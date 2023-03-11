Cübbeli Ahmet Hoca'dan AYM'ye HDP tepkisi

HDP'nin kapatılmasına yönelik dava süreci devam ediyor.
Bu kapsamda partiye verilen hazine yardımının yattığı hesaplar bloke edilmişti.
Anayasa Mahkemesi (AYM) bu kararı iptal etti ve HDP'nin 2023 seçimlerinden önce hazine yardımı kullanmasının önü açıldı.
Daha önce birçok kez HDP'ye tepki gösteren Cübbeli Ahmet Hoca bu karara da sessiz kalmadı.
Yaptığı sohbetlerden birinde konuya değinen Hoca, HDP'ye bela okudu.
Askere polise kurşun sıkan adamlara Müslümanların vergilerinden yardım yapılmasının doğru olmadığını savunan Cübbeli Ahmet, hakkını helal etmediğini söyledi.
"HDP'ye yapılan hazine yardımını Müslüman olarak helal etmiyoruz"
Cübbeli Ahmet Hoca şöyle konuştu:
"HDP'yi kapatmadılarsa da bari milletin, benim param yahu... vergiler geliyor yahu...
Bunlara giden para haram olsun, zehir zıkkım olsun, çoluk çocuklarından bela ile çıksın, hiçbir Müslüman olarak helal etmiyoruz.
Askere polise kurşun sıkan adamlara bu paraları vergileri veriyoruz hepimiz. Haram ediyoruz.
Böyle bir şey olur mu? Böyle devlet olur mu? Askerine polisine kurşun sıkana para veriri mi yahu?"