Cübbeli Ahmet Hoca'dan AYM'ye HDP tepkisi AYM'nin HDP'nin hesaplarına getirilen bloke kararını kaldırmasına tepki gösteren Cübbeli Ahmet Hoca, Müslümanların vergilerinden verilen hazine yardımını helal etmediklerini söyledi.

HDP'nin kapatılmasına yönelik dava süreci devam ediyor.

Bu kapsamda partiye verilen hazine yardımının yattığı hesaplar bloke edilmişti.

Anayasa Mahkemesi (AYM) bu kararı iptal etti ve HDP'nin 2023 seçimlerinden önce hazine yardımı kullanmasının önü açıldı.

Daha önce birçok kez HDP'ye tepki gösteren Cübbeli Ahmet Hoca bu karara da sessiz kalmadı.

Yaptığı sohbetlerden birinde konuya değinen Hoca, HDP'ye bela okudu.

Askere polise kurşun sıkan adamlara Müslümanların vergilerinden yardım yapılmasının doğru olmadığını savunan Cübbeli Ahmet, hakkını helal etmediğini söyledi.

"HDP'ye yapılan hazine yardımını Müslüman olarak helal etmiyoruz"

Cübbeli Ahmet Hoca şöyle konuştu: