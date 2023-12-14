Cübbeli Ahmet Hoca'dan Aziz Yıldırım'a ziyaret Cübbeli Ahmet Hoca, davet üzerine ziyaret ettiği Aziz Yıldırım'la 5 saatlik bir görüşme yaptı. Cezaevinde uzun süre arkadaşlık yapan ikili, o dönemdeki hatıralarını yad etti.

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Kamuoyunun yakından tanıdığı, çok farklı kulvarlardan olmalarına rağmen dostlukları bilinen iki isim, sürpriz bir şekilde bir araya geldi.

Cübbeli Ahmet Hoca, Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Ziyaret, Yıldırım'ın daveti üzerine gerçekleşti.

Konuya ilişkin bilgi Cübbeli'nin sosyal medya hesabında yapıldı.

"Beş saat kadar oturdular"

Yapılan paylaşımda, "Cübbeli Ahmet Hoca, kıymetli dostu Aziz Yıldırım Beyefendi’nin dâveti üzerine kendisini ziyâret etti. Beş saat kadar oturdular. Birçok önemli konuları konuştular.

Konuşmaların muhtevâsı bir cilt kitap olacak kadar yoğundu. Tabî ki hapishane hâtıralarını yâd ettiler. Koyu bir muhabbet neticesinde ayda bir buluşma kararı alarak ayrıldılar." ifadelerine yer verildi.

Paylaşıma ikilinin bir de görüşmeden fotoğrafı eklendi.

Hapishane dostları

2011 yılında Yıldırım'ın şike davası, Cübbeli'nin ise Karagümrük çetesi davası kapsamında hapse girmeleri dostluk kurmalarına neden olmuştu.

Hapishaneden çıktıktan sonra da sık sık bir araya gelen ikili, birbirleri hakkında da her fırsatta dostane açıklamalarda bulunuyordu.

Aziz Yıldırım için özel dua

Son olarak, Cübbeli Ahmet Hoca, katıldığı bir programda Yıldırım'ın namaza başlaması için özel olarak dua ettiğini söylemişti.