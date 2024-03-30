Cübbeli Ahmet Hoca'dan İsmailağa'ya seçim sorusu

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Türkiye, yarın sandık başına gidecek.

Vatandaşlar 5 yıl boyunca şehrini, ilçesini ve mahallesini emanet edeceği kişileri belirleyecek..

Yerel seçimlere saatler kala Cübbeli Ahmet Hoca'dan bir açıklama geldi.

Cübbeli Ahmet Hoca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İsmailağa'ya seçimle ilgili bir soru sordu.

İsmailağa'ya seçim sorusu

"Siz hala milli ve dini duruşunuzu bugün bu saate kadar sergileyemedinizse ne zaman sergileyeceksiniz?" diyen Cübbeli Ahmet Hoca, şu ifadeleri kullandı:

Ey İsmailağa! Tayyip Bey beni değil sizi ziyarete geldiği halde şu saat olmuş seçime saatler kalmış hala reylerin Cumhur İttifakı’na verilmesi gerektiği hakkında bir açıklamanız yok.



Ben Allah için ve DEM’cilerin güçlenmemesi için Cumhur İttifakı’na alenî destek vermekle yetinmedim, Saadet ve Yeniden Refah gibi partilere de bu seçim itibariyle teröristlerin kazanmasına yol açacağı için rey vermenin caiz olmadığını beyan ederek bu kadar insanların sövüp saymalarına maruz kalmayı göze aldım.



Siz hala milli ve dini duruşunuzu bugün bu saate kadar sergileyemedinizse ne zaman sergileyeceksiniz? İnsan: “buna mani olan nedir?!!!” diye düşünmüyor değil!