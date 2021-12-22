Cübbeli Ahmet Hoca'dan üçüncü doz aşı çağrısı

Son sohbetinde koronavirüse değinen Cübbeli Ahmet Hoca, hatırlatma dozlarının bir an önce uygulanmasını tavsiye etti.

Cübbeli Ahmet Hoca, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan aşılama çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Salgının yayılımının arttığını belirten Cübbeli Ahmet Hoca, aşısız olan ve hatırlatma dozlarını erteleyen kişilere seslendi.

"ANTİKORUM YÜKSEK DİYE ALDANMAYIN"

Omicron varyantının ortaya çıkmasıyla yeni bir tehlike oluştuğunu vurgulayan Cübbeli Ahmet Hoca, şunları söyledi:

"Omicron her tarafı saracak diyorlar. Antikorum yüksek diye aldanmayın.

"BEN ÜÇÜNCÜ AŞIMI OLACAĞIM, SİZİ DE UYARIYORUM"

Üçüncü aşımı inşallah olacağım. Sizi de Allah rızası için uyarıyorum, bakın ölüm ancak ecelledir ama sebepler alemindeyiz.

Cübbeli Ahmet Hoca: Aşı olun

"İNSANLARIMIZ ZOR DURUMDA"

Nice insanlarımız şu an zor durumdadır. Gencecik adamlar, sapasağlam adamlar, taşı sıkacak adamlar... Fakat sebepler aleminde böyle bir durum var.

"AŞILARI VEREN, ŞİFAYI VEREN ALLAH'TIR"

Allahutaala buyurdu ki tedavi olun. Bak ben size kaç ay evvel söyledim, bu aşıyı olun dedim. Bu ilimleri veren Allah'tır, aşıları veren Allah'tır. Şifasını yaratan Allah'tır. Ben size yine Allah için uyarıda bulunuyorum."