Cübbeli Ahmet: Kur korumalı mevduat faiz değildir

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatı Sistemi'ni yorumlayan Cübbeli Ahmet, devletin verdiği paranın hibe olduğunu söyleyerek faiz hükmünü açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurmasının ardından doların hızla düşmesini sağlayan dövize endeksli TL mevduat sisteminin nasıl işleyeceği, detaylarıyla belli oldu.

Açıklanan detaylarda, hesaplar 3,6,9 ve 12 ay vadeli açılabilip; hesaba işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak.

Ancak yeni sisteme muahlefet partileri, bunun gizli bir faiz sistemi olduğunu belirtip eleştirilerde bulundu.

Cübbeli Ahmet Hoca lakabıyla tanınan Ahmet Mahmut Ünlü ise konuyla ilgili düşüncelerini paylaştı.

Cübbeli Ahmet Kur Korumalı Mevduatı Sistemi'ni yorumladı VİDEO

"GÖNÜL RAHATLIĞI İLE ALABİLİRSİNİZ"

CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katılan Cübbeli Ahmet, sistemin faiz olmadığını belirterek" Devlet burada 3. şahıs olduğundan dolayı faiz ortadan kalkıyor.

Ne alakası var 3. şahsın?

Devlet parasının değerini korumakla mükelleftir. Vatandaşın parasının devlet mükellef olduğundan devlet de burada kısmen olsa da vazifesini yapıyor.

Burada bir tanzim söz veriyor, parasını korumak için. Devletin altınının, dolarının değerinin düşmesine karşı verdiği miktar hibedir, faiz değildir. Bunu gönül rahatlığıyla alabilir. Ticaret yok burada.

"NASIL YARARLANACAK"

Ama ben bundan nasıl yararlanacağım olacak. Biz de bekledik ki finans gruplarına teşvik edilsin ki bu iş rahatlasın. Şunu da dedik senin ticaretin var ihracatın var mecburen bankada paran var. Senin bu parana faiz işlerse fetvası nedir? Faizli müesseseye destek olmamak için paranı orada tutmayacaksın paranı çekeceksin. Bu faizli parayı kullanabilir misin hayır. O faizli parayı geri iade edeceksin.

"FAİZİ KURUMLARA FAKİRLERE VER"

Bu kamu durumunda kimin kimden ne aldığı belli olmadığı için fakirlere vereceksin, kendi işine kullanmayacaksın.

Böyle bir durumda parası var olan adama bir faiz gelmiş 100 bin lira, bir de devlet kur farkını vermiş 50 bin lira. ...

Bu 100 bin lirayı yiyemezsin, 50 bin lirayı kullanabilirsin." ifadelerini kullandı.