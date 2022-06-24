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- Cübbeli Ahmet, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı
Cübbeli Ahmet, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı
Ustaosmanoğlu'nun yetiştirdiği isimlerden olan Cübbeli Ahmet, cenazede gözyaşlarına hakim olamadı.
- Haber Merkezi
- 24.06.2022 - 14:20
- Güncelleme : 24.06.2022 - 14:55
İsmailağa cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında vefat etti.
Ustaosmanoğlu için, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Sevenleri cenazede
Cenaze töreninde Ustaosmanoğlu'nun sevenlerinin yoğunluk oluşturduğu görüldü.
Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü de törene katılan isimler arasındaydı.
Cübbeli Ahmet, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı ViDEO
Cübbeli Ahmet, gözyaşlarına hakim olamadı
Kameralara yansıyan Cübbeli Ahmet'in, son derece üzgün olduğu ve gözyaşlarını tutamadığı görüldü.
Cübbeli Ahmet, Ustaosmanoğlu'nun yetiştirdiği öğrenciler arasında yer alıyor.
Öte yandan, Mahmut Ustaosmanoğlu'nu son yolculuğuna uğurlamak için vatandaşlar erken saatlerde Fatih Camii'ne geldi.