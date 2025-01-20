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Haber Merkezi

Suriye'de tarihi devrimden sonra normale dönüş için siyasi ve sosyal adımlar atılıyor.

Esad rejiminin düştüğü günden itibaren Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönüşü ise başladı.

Suriye'de atılan her olumlu adımdan sonra dönüşler daha da hızlanıyor.

Bu durum Türkiye'de Suriyelilerin iş gücü bakımından önemli olduğu sanayi bölgelerinde işvereni eleman eksikliği sorunuyla karşı karşıya bırakıyor.

Konuya ilişkin sohbetinde değerlendirmelerde bulunan Cübbeli Ahmet Hoca da Suriyelilerin gidişine üzüldüğünü söyledi.

"CEMAAT EKSİLECEK ÜZÜLÜYORUM"

Türklerin camiye gelmediğinden yakınan Cübbeli, Suriyeliler gidince camilerin boş kalacağını söyledi.

Cübbeli Ahmet Hoca şöyle konuştu:

"Ben de üzülüyorum, cemaat eksilecek. Türkler camiye gelmiyor ki! Yine Fatih'in camileri ben gitmiştim öğle vakti cami dolmuştu.

"CAMİDE 3 SAF SURİYELİ VARDI"

Küçük bir camiydi ama baktım 3 saf Suriyeli vardı. Türklere cennet lazım değil. Canlarını mallarını cehenneme satmışlar. Nereden biliyorsun? E namaz ve cemaate bakıyorum."