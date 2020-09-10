Cübbeli Ahmet: Tarikatlar takibe alınsın

Cübbeli Ahmet, bazı tarikatların Rusya ve Almanya gibi ülkelerle bağlantılı olduğunu belirterek istihbaratın tarikatları takibe alması gerektiğini söyledi.

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın moderatörlüğünde ekrana gelen Tarafsız Bölge programına kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü konuk oldu.

Son günlerde tarikatlar üzerinden devam eden tartışmaların masaya yatırıldığı programda Cübbeli Ahmet bazı tarikatların dış güçlerle bağlantısının bulunduğunu söyledi.

ALMANYA VE RUSYA BAĞLANTILI TARİKATLAR

Amerika ile bağlantısı olanların ortada olduğunu ifade eden Cübbeli Ahmet, Rusya ve Almanya ile bağlantılı olan tarikatların da bulunduğunu belirterek istihbarat birimlerinin tarikatları takibe alması gerektiğini söyledi.

DEVLETE SIZMAK İSTEYEN TARİKATLAR VAR

Devlete sızmak isteyen tarikatların olduğunu ifade eden Cübbeli Ahmet, selefi akımların da fazlasıyla yükselişte olduğunu bunun önüne geçilmesinin gerektiğini savundu.

"Şimdi 3 tane tehlike var. Cemaatlerden mutlaka istihbaratın bildiği dış güçlerden emir alan, dış güçlerle görüşen.. Amerika'yı katmıyorum. Amerika zaten belli. Rusya, Almanya ekolleri var. Şimdi bunların bulunması lazım.

Cübbeli Ahmet, tarikatların takibe alınmasını istedi VİDEO

KARAKOLDAN YARGITAY'A KADAR...

Karakoldan başlıyor, Yargıtay'a kadar birbirini tanıyan silsilesi var. Onlar hükümeti de tutmaz.

Selefi derneklerin mutlaka kontrol edilmesi lazım. Silahlanmanın önüne geçilmesi lazım.

BEN TARİKAT TEMSİLCİSİ DEĞİLİM

Ben burada baştan söyleyeyim ben bir tarikat temsilcisi değilim. İsmail Ağa'da benim onları temsil etmediğimi beyan ediyor. Ben İsmail Ağa'yı temsil etmiyorum ben hiçbir cemaatin temsilcisi değilim.





SAKARYA'DAKİ TACİZ

Ben çok itikatlı bir insanım, hürmet ederim. Ama tabii sonradan bana telefon geliyor, bu kişi kızımızı istiyor vs. bu gibi şeyler olunca kefil olamazsın araştırman lazım kimdir, nedir diye. Böyle birkaç olay yaşadım. Bu Nurullah gibi 3 sene önce birini deşifre ettim. Bayağı deşifre ettiklerim oldu. Benim kadar risk alan yok. Artık maldır, candır, ırzdır, böyle şeyler gördüğüm zaman söylüyorum kendime mecbur hissediyorum. Benim tarikatım var, ben Mahmut Efendi'ye bağlıyım ama ben tarikat lideri değilim. Hiçbir vekilliğim de yok. Hoca efendi bana 'sen ilimle uğraş evladım' dedi.

Bir istihbarat birimi kurulsun. Takibe alınsın. Kapat kapıyı diyor mu? Elliyor mu? Sürüyor mu? Bunun önlenmesi bu.







