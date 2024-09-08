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Cübbeli Ahmet'e saldırı anının en net görüntüsü

Cübbeli Ahmet'e saldırı anının en net görüntüsü Cübbeli Ahmet'e yapılan saldırının en net görüntüsü ve sesli hali ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganın küfür ederek Cübbeli Ahmet'e saldırdığı görülüyor.