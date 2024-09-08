Haber Merkezi
Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, İstanbul İkitelli'de gerçekleştirdiği sohbet çıkışında saldırıya uğradı.
Yapılan saldırıyı Cübbeli Ahmet, sosyal medya hesabından duyurmuştu.
KÜFREDEREK SALDIRDI
Saldırıyla ilgili yeni bir görüntü ortaya çıktı. Saldırının en net görüntüsünde saldırganın Cübbeli Ahmet'e, "Senin a... s..." diye küfür ederek saldırdığı görülüyor.
Olayın ardından Ünlü'nün korumaları tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan, polise teslim edildi.
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