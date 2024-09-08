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olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, İstanbul İkitelli'de gerçekleştirdiği sohbet çıkışında saldırıya uğradı.

Yapılan saldırıyı Cübbeli Ahmet, sosyal medya hesabından duyurmuştu.

KÜFREDEREK SALDIRDI

Saldırıyla ilgili yeni bir görüntü ortaya çıktı. Saldırının en net görüntüsünde saldırganın Cübbeli Ahmet'e, "Senin a... s..." diye küfür ederek saldırdığı görülüyor.

Olayın ardından Ünlü'nün korumaları tarafından etkisiz hale getirilen saldırgan, polise teslim edildi.

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