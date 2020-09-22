Cübbeli Ahmet'i 'dernekler silahlanıyor' iddiası üzerine savcılık ifadeye çağırdı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cübbeli Ahmet'in selefi dernekler silahlanıyor iddiası üzerine ifadesine başvuracak.

Geçtiğimiz hafta CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın hazırlayıp sunduğu Tarafsız Bölge programına katılan ‘Cübbeli Ahmet’ olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, Türkiye’de 2 bin selefi derneğin olduğunu, bu grupların silahlandığını ve ayaklanma çıkarma planı yaptıklarını iddia etti.

Ahmet Mahmut Ünlü, bir başka açıklamasında ise savcılar kendisini çağırırsa silahlanan en az 150 derneğin ismini vereceğini söyledi.

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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Dün ise İçişleri Bakanlığı'ndan Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, sosyal medya hesabından, “Cübbeli Ahmet: Savcılar beni çağırırsa silahlanan 150 derneğin ismini vermeye hazırım” başlıklı haberi paylaşarak, soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

İFADEYE ÇAĞIRILDI

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçerek, Cübbeli Ahmet'in ifadesine başvuracağını açıkladı.