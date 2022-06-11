Cübbeli Ahmet'in yükselen benzin fiyatlarına tepkisi

Yaptığı sohbet sırasında ortaya çıkan tabloya tepki gösteren Cübbeli Ahmet, "Eskiden yüz binler geliyordu. Millet otobüs, minibüs tutuyordu" dedi.

Dolar kurundaki dalgalanmalar ve akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar, vatandaşları zor durumda bıraktı.

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, bir konuşması sırasında konuya değindi.

"Adam sohbete gelse gitse benzin 100 lira olmuş"

Cübbeli Ahmet, "Eskisi gibi gelmeler gitmeler zorlaştı. Yollara gitmek gelmek pahalılaştı." dedi.

Artan benzin fiyatlarına dikkati çeken Cübbeli Ahmet, "Adam sohbete gelse gitse benzin 100 lira olmuş. Bir gidiş bir geliş her dakika değişiyor. Nereden gelecek?" ifadelerini kullandı.

"Millet otobüs, minibüs tutuyordu"

Geçmişte sohbetlerine katılan insan sayısının daha fazla olduğunu da söyleyen Cübbeli Ahmet, şu şekilde konuştu:

"Eskiden yüz binler geliyordu. Millet otobüs, minibüs tutuyordu, yolda köfte ısmarlıyordu. Şu anda nasıl yapacak? Benzini koyup, şuraya gelecek hali kalmamış."

Cübbeli Ahmet Hoca'nın yükselen benzin fiyatlarına tepkisi ViDEO