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Haber Merkezi

Türkiye'nin gündeminde Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın ayrılığı var.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, çapraz bağ sakatlığının yanı sıra özel hayatındaki problemlerle de uğraşıyor.

İCARDİ'YE DESTEK AKINI

Yıllardır birlikte olduğu eşi Wanda Nara ile ayrılık aşamasında olan Arjantinli yıldız için sosyal medyadan destek gelmeye devam ediyor

Son olarak ise kullanıcılar dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

CÜBBELİ AHMET İCARDİ'YE TAVSİYE VERDİ

Sosyal medya kullanıcılarından biri Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün bir videosuna yapay zeka ile montaj yaparak Icardi'ye İngilizce tavsiye verdiği bir video yaptı.

"BİN TANE KADIN BULURSUN"

Videoda Cübbeli Ahmet'in Icardi'ye "Seni sevmeyen kadını bırak, seni seveni sev. Bin tane kadın bulursun ben sana duasını öğretirim" dedirtildi.

GÜNDEM OLDU

Bu anlar ise sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında yer aldı.