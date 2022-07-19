Cübbeli Ahmet'ten kaset iddialarına yanıt

Saadeddin Ustaosmanoğlu'nun "Erkeksen şeyhliğini ilan et de kasetlerini patlatalım" ifadelerine Cübbeli Ahmet "Kasetleri çıkarmayan melundur." diyerek cevap verdi.

Geçtiğimiz ay yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı İsmailağa cemaati lideri 93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu yaşamını yitirdi.

Ustaosmanoğlu'nun vefatı sonrası ise kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ile Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yeğeni Saadettin Ustaosmanoğlu arasında gerginlikler başladı.

"Su döktürmediler"

İlk olarak Cübbeli Ahmet cemaat içinde engellendiğini belirtip "Efendi Hazretlerimize bir bardak, bakraç cenaze şerefisine su bile döktürmediler" diyerek tepki göstermişti.

"Kasetlerini patlatırız"

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yeğeni Saadettin Ustaosmanoğlu ise Cübbeli Ahmet'e bir video mesajla seslenerek "Erkeksen şeyhliğini ilan et; et de kasetlerini patlatalım" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili Cübbeli Ahmet ise sessizliğini bozdu.

"Kasetler belaltı değil"

Hakkındaki kaset iddialarıyla ilgili gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan Cübbeli Ahmet "Kaset konusu belaltı değil. Ustaosmanoğlu diyor ki, ‘Accan’a biat etmişsin.’ Ne alakası var? Şu anda geliyor başka tarikatlar, icazet yazıyorlar. Teberrüken diye usul var. Bende bir çuval var. Eski alimlerden" ifadelerini kullandı.

"Şeylik derdim yok kasetleri çıkarmayan melundur"

Şeylik iddilarına da yanıt veren Cübbeli Ahmet "Kendime göre cemaatim var, bunlar tarikat ehli değil ki. Açık, solcu, Alevi, her sınıftan dinleyenim var. Kasetleri çıkarmayan melundur. Allah’ın laneti üzerine olsun. Hepsini çıkart bakalım. Şeyhlik derdim yok ama sanki varmış da kasetler engelliyor imajı veriyor. Ben 28 Şubat’ın cuntasından, FETÖ’den korkmamışım, bundan mı korkacağım?” dedi.