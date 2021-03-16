Cübbeli Ahmet'ten Mustafa Öztürk'ün sözlerine tepki

Cübbeli Ahmet Hoca, Türkiye'ye hakaret ederek Almanya'ya yerleşen Mustafa Öztürk'te Twitter hesabından ayar verdi.

Marmara Üniversitesi'nde görev yaptığı dönemde Kur'an-ı Kerim hakkında çirkin ifadeler kullanan Mustafa Öztürk, tepkilerin yükselmesiyle birlikte istifa etti.

ALMANLAR ÇAĞIRDI HEMEN KABUL ETTİ

İslamiyet hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle tepkilerin odağında olan Mustafa Öztürk'e Almanya'da iş teklifi geldi.

Teklifi kabul eden Mustafa Öztürk, Türkiye'yi terk ederken ülkesi hakkında çirkin ifadeler kullandı ve Cübbeli Ahmet Hoca'ya sataştı.

Öztürk, "Artık gidelim. Yerli ve milli tımarhanede herkese ruh sağlığı dilerim.Not: Doktora tez danışmanlıklarımı Cübbeli ile Sakarya'daki tacizci Nurullah'a devrettim. İlahiyat işleri artık onlara teslim" ifadelerini kullandı.

RABBİM DİĞERLERİNDEN DE KURTARSIN

Cübbeli Ahmet Hoca, Mustafa Öztürk'ün bu sözlerine Twitter hesabından tepki gösterdi.

Ensonhaber.com'un haberini paylaşan Cübbeli Ahmet Hoca, "Vatanımıza bakış açısı bu olan M. Öztürk gibilerden din ilmi nasıl alınabilir?! Rabbim, diğerlerinden de acilen kurtarsın. Amin!" diye yazdı.

Kur'an ayetleri hakkında skandal sözler söyleyen Mustafa Öztürk, Türkiye'yi terk etti HABERİ İÇİN TIKLA

İlahiyat hocası Mustafa Öztürk’ten Kur'an ayetleri hakkında skandal sözler İZLE