Cübbeli Ahmet'ten saldırı açıklaması: MOSSAD ve CIA’nın projesi Bir sohbet çıkışı kendisine yönelik saldırı girişimi hakkında konuşan Cübbeli Ahmet, saldırının MOSSAD ve CIA’nın projesi olduğunu söyledi.

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Haber Merkezi

Cübbeli Ahmet Hoca, 7 Eylül'de İstanbul'da saldırıya uğradı.

İkitelli'deki bir sohbet çıkışında kalabalığın arasından geçerken cübbeli ve sakallı bir şahıs Cübbeli'nin boğazını sıktı.

Etkisiz hale getirilen saldırgan polise teslim edilirken Cübbeli Lalegül TV Özel Yayın’ına katılarak konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"MOSSAD VE CIA PROJESİ"

Kendileri üzerinden Nakşibendi tarikatının radikalleştirmeye çalışıldığına dikkat çeken Cübbeli Ahmet şöyle konuştu:

“Dış güçler, İsmailağa’yı ılımlandırmak, şeriat bakımından taviz; İBDA-C’yle de terörize etmek istiyorlar. Bu FETÖ’nün projesi ama FETÖ’nün kendi projesi olmaz. MOSSAD ve CIA’nın projesi.

Dediler ki 'Nakşilerden bir grubu radikalleştirmemiz lazım'. Menzil’den buna yol bulamadılar, Erenköy cemaatinden buna yol bulamadılar, İskenderpaşa cemaatinden buna yol bulamadılar. Ama şu anda görüyoruz ki ana avrat sövenler İsmailağa’da hocaefendiler.

"GEZME MESAJI VERDİLER"

Gezmemen lazım diye mesaj verdiler. Gırtlağına değdik dediler. Ben de ‘Daha çok gezmem lazım’ diye mesaj aldım bu işten.

Ki benim ihvanın ayağına gitmem diğerlerini rahatsız etti. 50 senedir dalmayan şimdi niye daldı? Bize yapılan bu hareket, bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor."