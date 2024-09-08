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İstanbul İkitelli'de bir dernekte sohbete katılan Cübbeli Ahmet Hoca, buradan çıkarken kalabalığın içinde saldırıya uğradı.

Küfrettiği duyulan saldırgan, Cübbeli Ahmet'in boğazını sıkmaya çalıştı bu sırada korumalar araya girdi.

Saldırgan kısa sürede etkisiz hale getirilirken Cübbeli Ahmet, X hesabından paylaşım yaptı.

Cübbeli Ahmet, yaptığı ilk paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Cübbeli Ahmet Hoca, İkitelli tarafında bir dernekte sohbet yaptıktan sonra çıkış yaparken kalabalık cemaatin dua istedikleri sırada karanlıkta biri tarafından müstehcen bir sövme ile birlikte darp teşebbüsüyle boğazı sıkılarak saldırıya uğradı. Korumalar tarafından acil müdahale edilerek Hocaefendi kurtarıldı. Hazır bulunan polis ekipleri tarafından şahıs yakandı ve soruşturma başlatıldı.

2 AY ÖNCE GELEN TEHDİT

İkinci paylaşımda ise saldırının neden kaynaklandığına işaret edildi.

Cübbeli Ahmet, terör örgütü DEAŞ tarafından hedef gösterildiğini söyledi.

Cübbeli Ahmet Hoca, zaten İŞİD’in Telegram kanalında 2 ay evvel bu fotoğraf paylaşılarak nerede bulursanız “öldür” tehdidine maruz kalmıştı. Bu olay da onu tezahürü olabilir. Şu anda Emniyet Birimleri işi derinlemesine araştırıyor. Bir bilgi olursa paylaşılacaktır.

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, CNN Türk canlı yayınına katılarak saldırıya ilişkin açıklamalar yaptı.

Cübbeli Ahmet, canlı yayında şunları söyledi:

Saldırıya uğradım. Benim tanıdığım kişiler 'İlk olarak IŞİD görünüyor' dedi. Resmi değil. Slogan atmadı dövdü. 'Senin ben...' deyip dövdü. Emniyet, koruma arkadaşlarıma "Güvenliği artırın" demiş. Ekip istemişler. Ekibin olması elimizi kolaylaştırdı. Beni panikletmemek için bana söylememişler. Bugün "korumayı artırın" mesajını geldiğini söylediler. Emniyet güçleri kimlik bilgilerine ulaşmış. Resmi makamları aşmayalım. Nereden geldiğine vs dair bana bilgi verilmedi. Adamın elleri mengene gibi. Solu kapamadı sağdan bir sıktı. Koruma arkadaşım müdahale etmese nefesim kesilecekti. Eliyle darp etti. Benim siteme girerseniz görürsünüz. IŞİD, Telegram'dan benim fotoğrafımla silahlı resmini koyup 'Öldürün' demiş. IŞİD'i ilk ben patlattım. Bunları en çok ben konuşuyorum. Daha önceden ima yollu tehditler alıyordum. Korkunun ecel faydası yok. Çoluk cocuk üzülüp korkuyor. Benim işim bu.