Brezilya'daki seçimler üzerinden Türkiye'deki solculara mesaj veren Cübbeli Ahmet Hoca, muhalif isimleri kızdıracak cinsten değerlendirmelerde bulundu.

YouTube kanalından cemaatine sohbetler veren Cübbeli Ahmet Hoca'nın çıkışları kamuoyunda yankı buluyor.

Sık sık toplumsal konulara da değinen Cübbeli Ahmet, bu kez dış dünyada yaşanan seçimleri, Türkiye'de yapılacak 2023 seçimleri ile kıyasladı.

Son olarak Brezilya'da solcu lider Lula da Silva'nın sağcı Jair Bolsonaro karşısında zafer elde etmesi, Türkiye'de muhalefette sevinçle karşılanmıştı.

Özellikle sol muhalefet tarafından bu durum, kendileri için de 2023 seçimlerinin zaferle sonuçlanacağı şeklinde yorumlandı.

"Nah kazanırsınız"

Cübbeli Ahmet Hoca ise bu konuda solcuların yanıldığını belirtti.

Hoca, "Brezilya'da solcular kazanıyor buradaki solcular da sevinmeye başlıyor; 'Yakında biz de kazanacağız...' Nah kazanırsınız da... Çünkü siz Brezilya'nın solcusu gibi değilsiniz ki.

Cübbeli Ahmet'ten Türkiye'deki solculara: Nah kazanırsınız VİDEO

"Sen olmuşsun eşkıya, evinden bomba çıkıyor"

Sizde her yol var, HDP'cilik var PKK'cılık var DHKPC'cilik var... Ondan sonra solcuyuz, sosyalistim... Sosyalistsen bir ekmeği yarıya böl komşunla. Ben de diyeyim ki fakire fukaraya acıyor. Sen olmuşsun eşkıya, evden bomba çıkıyor. Milleti öldürecek sosyalist olmuş. Bana mı yutturacaksın." dedi.

"Bizim millet kimseye benzemez"

Cübbeli, sözlerine şöyle devam etti:

"Şimdi dünyanın bir yerinde bir parti kazanıyor, görüyorsunuz haberlerde 'çok acayip bir durum oldu' deniyor. Bize ne? Bizimle hiç alakası yok. Türkiye hiçbir yere benzemez.

Türkiye kendine benzer. Bizim millet kimseye benzemez. Değişik bir millet. kafasına göre takılır yani.

"Bizim millette tencere sıkıntı yapar"

Ama tencere sıkıntı yapar yani. Herkes vatanın bekası, milletin bekası, imanın muhafazası...

Hoca der kaynamıyor der yani. 'Biraz da gavurlar gelsin' der. Bizim millet böyledir. Allah hayırla kslah eylesin. Önce dinimiz, imanımız, vatanımız, kutsallarımız, namuslarımız, güvenliğimiz... Ondan sonra da Allah bol rızıklar ihsan eylesin."