Cudi Dağı 15 gün süreyle geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi Şırnak Valiliği, Cudi Dağı bölgesinin 15 gün süreyle geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini, girişlerin yasaklandığını duyurdu.

İHA

Bir zamanlar sadece terörle anılan Şırnak’ta, Mehmetçik’in başarılı operasyonları ile huzurlu bir ortam sağlandı.

Şimdi de genel asayişin korunması ve şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi için bazı bölgelerde 'geçici özel güvenlik bölgesi' uygulaması gerçekleştirildi.

"Her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla..."

Valilikten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

“İlimiz mülki sınırları içerisinde yer alan; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden; Şırnak İli Merkez İlçe, Silopi ve Cizre ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı Bölgesinde, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkûr bölgelerdeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 04 Nisan (Dâhil) 2024 - 18 Nisan (Dâhil) 2024 tarihleri arasında (15) onbeş gün süreyle “Geçici Özel Güvenlik Bölgesi” ilan edilmiştir. Bahse konu bölgelere, vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri bakımından girmeleri yasaklanmıştır."

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)