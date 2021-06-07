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    Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde 1 terörist öldürüldü

    İçişleri Bakanlığı, Eren 13 Operasyonu kapsamında, Şırnak-Merkez ilçesi Cudi Dağı Tuşimiya Vadisi bölgesinde 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
    • AA
    • 07.06.2021 - 08:44
    • Güncelleme : 07.06.2021 - 09:18
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    Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde 1 terörist öldürüldü

    Eren-13 Operasyonu kapsamında Şırnak-Merkez ilçesi Cudi Dağı Tuşimiya Vadisi bölgesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince operasyon düzenlendi.

    1 TERÖRİST ÖLDÜ, OPERASYON SÜRÜYOR

    Çıkan çatışmada 1 terörist, silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

    İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bölgede operasyonun devam ettiği ifade edildi.

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