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- Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde 1 terörist öldürüldü
Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde 1 terörist öldürüldü
İçişleri Bakanlığı, Eren 13 Operasyonu kapsamında, Şırnak-Merkez ilçesi Cudi Dağı Tuşimiya Vadisi bölgesinde 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
- AA
- 07.06.2021 - 08:44
- Güncelleme : 07.06.2021 - 09:18
Eren-13 Operasyonu kapsamında Şırnak-Merkez ilçesi Cudi Dağı Tuşimiya Vadisi bölgesinde, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince operasyon düzenlendi.
1 TERÖRİST ÖLDÜ, OPERASYON SÜRÜYOR
Çıkan çatışmada 1 terörist, silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bölgede operasyonun devam ettiği ifade edildi.