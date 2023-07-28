Cudi Dağı'ndaki yangına müdahale edilmiyor iddiası boş çıktı

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Sıcaklıkların artmasıyla başlayan orman yangınları ciğerlerimizi yakıyor.

Özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde çıkan yangınların yanı sıra geçtiğimiz gün Şırnak'taki Cudi Dağı'nda da aynı durum yaşandı.

24 Temmuz'da meydana gelen yangına ekipler anında müdahale etti ve alevler 2 saat içerisinde söndürüldü.

Ekipler bölgede herhangi bir yangının bulunmadığını bildirdi.

Ancak terör örgütünün siyasi uzantısı HDP, Cudi Dağı'nda çıkan yangına müdahale edilmediğini iddia etti.

Yangının söndürülmediği iddiasını sürdüren HDP'ye ise yanıt, İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan duyuruda, vatandaşlara olayın aslına dair veriler paylaşıldı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Cudi’de büyük bir yangın çıktı ve müdahale edilmesine izin verilmiyor" iddiası doğru değildir. Cudi Dağı'nda sıcakların etkisiyle otların tutuşması sonucu küçük çaplı bir örtü yangını çıkmış, ekiplerin müdahalesi ile 2 saat içinde söndürülmüştür."