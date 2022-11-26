Haberler

Gündem Haberleri

Cudi'de yıldırım isabet eden güvenlik korucusu şehit oldu

Cudi'de yıldırım isabet eden güvenlik korucusu şehit oldu

İçişleri Bakanı Soylu, Cudi'de devam eden terörle mücadele operasyonu kapsamında, yıldırım isabet eden bir güvenlik korucusunun şehit olduğunu açıkladı.