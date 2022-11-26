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- Cudi'de yıldırım isabet eden güvenlik korucusu şehit oldu
Cudi'de yıldırım isabet eden güvenlik korucusu şehit oldu
İçişleri Bakanı Soylu, Cudi'de devam eden terörle mücadele operasyonu kapsamında, yıldırım isabet eden bir güvenlik korucusunun şehit olduğunu açıkladı.
- Haber Merkezi
- 26.11.2022 - 10:48
- Güncelleme : 26.11.2022 - 11:10
Türk Silahlı Kuvvetleri terörle mücadeleye aralıksız devam ediyor.
Dün, Pençe Kilit bölgesinden gelen 3 şehit haberi ülkeyi yasa boğarken, bir şehit haberi de Cudi'den geldi.
Güvenlik korucusu şehit düştü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cudi Dağları'nda sürdürülen terörle mücadele operasyonu kapsamında yıldırımın isabet ettiği bir güvenlik korucusunun şehit olduğunu aktardı.
7 terörist öldürüldü
Acı haberin sonrasında Pençe Kilit bölgesinden gelen 7 terörist haberi ise yüreklere bir nebze de olsa su serpti.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit bölgesinde 7 hain teröristin leşini çıkardı.