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- Çukurca'da 4 sığınak ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Çukurca'da 4 sığınak ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ele geçirilen sığınaklar ile çok sayıda mühimmatın imha edildiğini açıkladı.
- AA
- 11.10.2020 - 13:37
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde komandolar tarafından icra edilen arama-tarama faaliyetleri, hız kesmeden devam ediyor.
Çalışmalar kapsamında, 2 el yapımı patlayıcı (EYP), 3 mayın, 4 sığınak ve çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi tespit edildi.
MSB DUYURDU: TAMAMI İMHA EDİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), çalışmalara ilişkin paylaşımda bulunarak, "Kahraman komandolarımızın Hakkari/Çukurca'da icra ettikleri arama-tarama faaliyetlerinde, 2 el yapımı patlayıcı (EYP), 3 mayın, 4 sığınak ve çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi tespit edilerek METİ timimizce imha edildi." ifadelerine yer verdi.
Ayrıca paylaşımda imha edilen sığınak, mühimmat ve yaşam malzemelerinin fotoğraflarına yer verildi.