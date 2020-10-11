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    Çukurca'da 4 sığınak ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ele geçirilen sığınaklar ile çok sayıda mühimmatın imha edildiğini açıkladı.
    • AA
    • 11.10.2020 - 13:37
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    Çukurca'da 4 sığınak ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi

    Hakkari'nin Çukurca ilçesinde komandolar tarafından icra edilen arama-tarama faaliyetleri, hız kesmeden devam ediyor.

    Çalışmalar kapsamında, 2 el yapımı patlayıcı (EYP), 3 mayın, 4 sığınak ve çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi tespit edildi.

    MSB DUYURDU: TAMAMI İMHA EDİLDİ

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), çalışmalara ilişkin paylaşımda bulunarak, "Kahraman komandolarımızın Hakkari/Çukurca'da icra ettikleri arama-tarama faaliyetlerinde, 2 el yapımı patlayıcı (EYP), 3 mayın, 4 sığınak ve çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi tespit edilerek METİ timimizce imha edildi." ifadelerine yer verdi.

    Ayrıca paylaşımda imha edilen sığınak, mühimmat ve yaşam malzemelerinin fotoğraflarına yer verildi.

    Çukurca da 4 sığınak ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi #1

    Çukurca da 4 sığınak ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi #2

    Çukurca da 4 sığınak ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi #3

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