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    Çukurca’da PKK terör örgütünün roketli saldırısı önlendi

    Komandolar tarafından düzenlenen operasyonda, üs bölgesine hedef alan 2 roket atar tespit edildi.
    • İHA
    • 19.07.2020 - 15:51
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    Çukurca’da PKK terör örgütünün roketli saldırısı önlendi

    Hakkari'nin Çukurca ilçesinde görevli olan komandolar tarafından düzenlenen operasyon sonucunda, üs bölgesine hedef alan 2 roket atar tespit edilerek olası bir saldırının önüne geçildi.

    "ÜS BÖLGEMİZE YÖNELİK SALDIRI ÖNLENDİ"

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabı üzerinden olaya ilişkin açıklama yaparak, şu ifadelere yer verdi:

    "Kahraman komandolarımızın dikkati, PKK terör örgütünün üs bölgemize yönelik saldırısını önledi. Çukurca'da icra edilen operasyonda biri üs bölgesini hedef alacak şekilde yerleştirilmiş ve diğeri uzaktan komutalı düzenekle tuzaklanmış 2 adet roket atar tespit edildi."

    Çukurca’da PKK terör örgütünün üs bölgesine saldırısı önlendi

    Çukurca’da PKK terör örgütünün roketli saldırısı önlendi #1

    Çukurca’da PKK terör örgütünün roketli saldırısı önlendi #2

    Çukurca’da PKK terör örgütünün roketli saldırısı önlendi #3

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