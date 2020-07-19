Çukurca’da PKK terör örgütünün roketli saldırısı önlendi

En Son Haber

Komandolar tarafından düzenlenen operasyonda, üs bölgesine hedef alan 2 roket atar tespit edildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde görevli olan komandolar tarafından düzenlenen operasyon sonucunda, üs bölgesine hedef alan 2 roket atar tespit edilerek olası bir saldırının önüne geçildi.

"ÜS BÖLGEMİZE YÖNELİK SALDIRI ÖNLENDİ"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabı üzerinden olaya ilişkin açıklama yaparak, şu ifadelere yer verdi:

"Kahraman komandolarımızın dikkati, PKK terör örgütünün üs bölgemize yönelik saldırısını önledi. Çukurca'da icra edilen operasyonda biri üs bölgesini hedef alacak şekilde yerleştirilmiş ve diğeri uzaktan komutalı düzenekle tuzaklanmış 2 adet roket atar tespit edildi."

Çukurca’da PKK terör örgütünün üs bölgesine saldırısı önlendi