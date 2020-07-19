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- Çukurca’da PKK terör örgütünün roketli saldırısı önlendi
Çukurca’da PKK terör örgütünün roketli saldırısı önlendi
Komandolar tarafından düzenlenen operasyonda, üs bölgesine hedef alan 2 roket atar tespit edildi.
- İHA
- 19.07.2020 - 15:51
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde görevli olan komandolar tarafından düzenlenen operasyon sonucunda, üs bölgesine hedef alan 2 roket atar tespit edilerek olası bir saldırının önüne geçildi.
"ÜS BÖLGEMİZE YÖNELİK SALDIRI ÖNLENDİ"
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabı üzerinden olaya ilişkin açıklama yaparak, şu ifadelere yer verdi:
"Kahraman komandolarımızın dikkati, PKK terör örgütünün üs bölgemize yönelik saldırısını önledi. Çukurca'da icra edilen operasyonda biri üs bölgesini hedef alacak şekilde yerleştirilmiş ve diğeri uzaktan komutalı düzenekle tuzaklanmış 2 adet roket atar tespit edildi."
Çukurca’da PKK terör örgütünün üs bölgesine saldırısı önlendi