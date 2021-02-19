Çukurca'daki askeri birliğe roketli taciz ateşi

Teröristler tarafından Irak'ın kuzeyinden atılan roketler, Çukurca'daki bir köye düştü.

Terör örgütü PKK tarafından, Irak'ın kuzeyinden Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki askeri birliğe roketli taciz ateşi gerçekleştirildi.

Roketlerden biri kışladaki boş alana düşerken diğer iki roket kışlaya 1,5 kilometre mesafedeki Narlı Köyü'ndeki cami ile bir evin yakınına düştü.

CAN KAYBI YA DA YARALANMA YAŞANMADI

Herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığı saldırının hemen ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları, teröristlere ait sınır ötesindeki hedefleri ateş destek vasıtalarıyla vurdu.

Güvenlik uzmanları, terör örgütü PKK'nın Gara'da gerçekleştirdiği katliamın ardından yaptığı bu saldırıyla da masum vatandaşları hedef almayı sürdürdüğünü, insanlık düşmanı faaliyetlerine devam ettiğini belirtti.