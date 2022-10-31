Cuma hutbesinde Atatürk'ü anmayan imama tepki gösteren adam, o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, seküler-muhafazakar değerler çerçevesinde tartışmalara konu oldu.

Özellikle bu yıl 29 Ekim'in cumartesi gününe denk gelmesi, cuma hutbelerinde Atatürk'ün anılıp alınmaması açısından başka bir dikkate yol açtı.

"Camide hutbede Atatürk anılmadı" tartışması

Bu kapsamda yaşanan tartışmaların en spesifik olanlarından biri kameraya yansıdı.

28 Ekim Cuma günü cuma namazına giden bir vatandaş, hutbede Atatürk'ün anılmaması üzerine imama tepki gösterdi.

Hutbeyi bitirmek üzere olan imamı durdurmaya çalışan cemaaten bir kişi, "Hocam bekle bekle. Kulluk Allah'adır. İnsana kulluk yapılmaz. Cumhuriyet rejimini bize veren insanlara Atatürk ve silah arkadaşlarına sen Cumhuriyet varken başka bir şey söylersen olmaz." diyerek tepki söyledi.

"Sen kimsin de konuşuyorsun?"

Yükselen bu sese de tepki geldi. Cemaatten birkaç kişi, "Hutbeye müdahale etme sus. Sen kimsin de konuşuyorsun?" diyerek uyarı yaptı.

Cuma hutbesinde Atatürk'ü anmayan imama cemaat tepkisi VİDEO

"Adım Muhammed, Yorgo değil"

Bunun üzerine adam, "Adım Muhammed, Yorgo değilse ona bağlıyım." diyerek kaydı bitirdi.

Bu anlar sosyal medyadan paylaşılınca gündem oldu.

Kullanıcılar sosyal medyada da camideki gibi iki gruba ayrıldı.

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