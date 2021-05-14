Cuma hutbesinde Mescid-i Aksa ve Kudüs için dua edildi

Cuma hutbesinde Mescid-i Aksa ve Kudüs için dua edildi

Hutbede, İsrail'in Filistinlilerin topraklarını işgal etmeyi ve canice saldırılar düzenlemeyi sürdürdüğü belirtildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı "Vakıf Şefkat ve Merhamet Medeniyeti" konulu hutbe, cuma vakti Türkiye genelindeki camilerde okundu.

Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün İsrail'in işgalinden kurtulması için dua edildi.

Hutbede hak ve hukuk tanımayan, insaf ve vicdandan yoksun zalimlerin, Filistinlilerin topraklarını işgal etmeye, çocuk, yaşlı, kadın demeden canice saldırmaya devam ettiği hatırlatıldı.

MESCİD-İ AKSA VE KUDÜS İÇİN ELLER SEMAYA AÇILDI

Bu mübarek günlerin hürmetine Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa ve peygamberler şehri Kudüs'ün İsrail'in işgalinden kurtulması için eller semaya açıldı.

Öte yandan, hutbede vakıfların, İslam'ın bütün varlık alemine karşı şefkat ve merhametinin müesseseleşmiş hali olduğu belirtilen hutbede, ecdadın, vakıfları birer "vefa müessesesi" olarak gördüğü ve kazandığı serveti, tekrar insanlığın hizmetine sunduğu kaydedildi.

Bu anlayışla cami, mescit, mektep, medrese, kütüphane, hastane, aşevi, çeşme, köprü gibi birçok eserin inşa edildiği hatırlatılan hutbede, böylece işsize iş, yoksula aş, borçluya destek, evsize yuva, hastaya şifa götürüldüğü aktarıldı.

"VAKIF MEDENİYETİNİN TEMELİ MERHAMETTİR"

İslam'ın bu engin şefkat ve merhametinden sadece insanların değil, sahipsiz hayvanların, yuvasız kuşların, hatta yırtıcıların dahi nasibini aldığına işaret edilen hutbede şunlar kaydedildi:

"Yüce Rabb'imiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır: 'Ölümsüz olan iyi işler, Rabb'inin nezdinde hem sevapça daha hayırlı, hem de ümit bağlamaya daha layıktır.' O halde, geçici dünya nimetlerini amel defterimizi ebedi açık tutacak vesileler olarak görelim. Vakıfların kurulmasına, korunmasına ve ihya edilmesine katkı sunalım. Unutmayalım ki vakıf medeniyetinin temeli merhamettir. Merhamet ise Allah Teala'nın Rahman ve Rahim ism-i şeriflerinin tecellisidir."