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Cuma hutbesinde söyledikleri için tutuklanmıştı! Ahmet Bostancı serbest bırakıldı!

Cuma hutbesinde söyledikleri için tutuklanmıştı! Ahmet Bostancı serbest bırakıldı! Cuma hutbesinde Mustafa Kemal'in anılmasına tepki gösterdiği için 67 gündür tutuklu olan Ahmet Bostancı, bugün görülen duruşmadan sonra tahliye edildi.