Namaz ibadetini yerine getirmek isteyenler, cuma namazı hakkında araştırmalar yapıyor. Cuma namazına gidecek olan Müslümanlar, ‘’Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?’’ sorularına yanıt arıyor.

Müslümanlar, namaz ibadetini yerine getirmek için cuma namazı hakkında araştırmalar yapıyor. Cuma namazının kaç rekat olduğu ve nasıl kılındığı ile ilgili bilgi almak isteyenler, ‘’Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?’’ sorularına yanıt arıyor.

Peki, Cuma namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Cuma namazında hangi dualar okunur? İşte, Cuma namazı hakkında merak edilenler..

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre Cuma namazının kılınışı şu şekildedir:

Namaza başlarken ilk olarak "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekât farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." diyerek Cuma namazını kılmak için niyet edilir. Ardından "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getilir ve namaza başlanır.

Tekbirden sonra eller bağlanır ve sessizce Sübhaneke okunur. Sübhaneke'den sonra bir şey okunmaz ve imam dinlenir.

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükuya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve ardından doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.

"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkılır ve ikinci rekâta başlanır. Ayağa kalktıktan sonra eller bağlanır ve hiçbir şey okunmadan imam dinlenir.

İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükuya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.

Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.

Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata oturulur ve Ettehiyyâtü, Allâhumme Salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüz sağa çevrilir ve "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" denilerek selam verilir. Sola da aynı şekilde selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.

CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde Cuma namazının kaç rekat olduğuına ilişkin verilen bilgi şu şekildedir:

Cuma namazı; 4 rekat sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olmak üzere toplam 10 rekattır.

Cuma namazı Cuma günü camide kılınır ve erkeklere farz olan bir namazdır.

CUMA NAMAZI DUASI

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla;

Övgü Allah’a mahsustur. Alemi var etmeden, diriltmeden önce varolan en ilk ve her şey helak olduktan sonra var olacak en son O’dur. O kendisini ananları unutmayan bilgi sahibidir. O şükrünü yerine getirenlere nimetlerini azaltmaz. Kendisini çağıranı mahrum etmez ve kendisine ümit bağlayanın ümidini kırmaz.

Allah’ım! Şahadet ederim ki yegane mabut sensin; senden başka tapılacak hiçbir mabut yoktur; ortak ve benzerin yoktur. Senin sözünde hilaf ve değişiklik olmaz; bu şahadetime seni şahit kılıyorum ve senin şahitliğin de yeter. Yine tüm meleklerini, göklerin ehlini, arşını taşıyanları, peygamberlerini ve çeşitli yaratıklarını şahit kılıyorum. Şahadet ederim ki Muhammed (Allah’ın özel rahmet ve selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) senin kulun ve peygamberindir. O, peygamberlik görevini hakkıyla yerine getirdi. Allah yolunda İslam için hakkıyla çalıştı. Gerçekten o, Allah katındaki sevabı müjdeledi ve Allah’ın vaat ettiği azapla korkuttu.

Allah’ım! Yaşattığın sürece bana, dininde sebat ver; hidayete kavuşturduktan sonra kalbimi saptırma; katından bana rahmet ihsan et. Şüphesiz sen çok bağışlayansın. Muhammed ve Muhammed'in Ehl-i Beyt’ine özel rahmet gönder. Beni onun yolunda gidenlerden kıl ve kıyamet gününde onun grubuyla bir arada kıl. Beni, Cuma günlerinin farizalarını ve o günde üzerime farz kıldığın görevleri yerine getirmeye muvaffak eyle ve kıyamet gününde beni Cuma ehlinin mükafatıyla mükafatlandır. Şüphesiz sensin Aziz ve Hakim.