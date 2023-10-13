Cuma namazı öncesi gözler Kudüs'te! Adem Metan Ensonhaber yayınında güvenlik önlemlerini anlattı Gazeteci Adem Metan, Ensonhaber yayınına bağlanarak, savaşın gölgesinde Mescid-i Aksa'da kılınacak ilk Cuma namazı için İsrail güvenlik güçlerinin uyguladığı kısıtlamaları aktardı.

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Orta Doğu'da kan durmak bilmiyor...

İsrail-Filistin hattında yaşanan gerilimde bugün 7'nci güne girildi.

Savaş tüm şiddetiyle devam ederken gözler gerginlik sonrası ilk Cuma namazına çevrildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ni bombardımana tutarak yüzlerce sivili hedef aldı.

Savaşın gölgesinde ilk Cuma namazı

Bölgede çoğu kadın ve çocuk olmak üzere yüzlerce sivil can verdi. Öte yandan bugün de gözler savaşın gölgesinde kılınacak ilk Cuma namazına çevrildi.

Bu nedenle Kudüs’te gergin anlar yaşanıyor.

Hamas, Müslümanlara Cuma namazında protesto gerçekleştirmeleri yönünde çağrıda bulundu.

İsrail geçişleri engelliyor

Bunun üzerine binlerce vatandaşın Mescid-i Aksa’ya akın etmesi bekleniyor. İsrailli güçler, sabah erken saatlerden itibaren harekete geçerek güvenlik önlemleri almaya başladı.

Müslümanların ibadetlerine bir kez daha engel olmak için çeşitli yollara başvuran güvenlik güçleri, kısıtlama uyguluyor.

Son durum Ensonhaber yayınında anlatıldı

Gelişmeler devam ederken olay yerinde bulunan gazeteci Adem Metan, Ensonhaber yayınına bağlandı.

'Taha Hüseyin Karagöz Yayında' programında son durumu aktaran Metan, alınan güvenlik önlemlerini aktardı.

"İsrail ordusu bazı yolları kapattı"

Metan yayında şu ifadeleri kullandı:

Müslümanlar Lübnan sınır kapısına dayanmış durumda. Gelen Müslümanları geri püskürtmek için ateş açıldığını öğrendik. Normalde Mescid-i Aksa çok yoğun bir kalabalığa ev sahipliği yapıyordu. Gözle gördüğümüzde etrafı dolaştığımızda Batı Şeria'dan gelen Müslümanların buraya ulaşmamaları için İsrail ordusunun bazı yolları kapattığı söyleniyor.

"Elleri tetikte şekilde bekliyorlar"