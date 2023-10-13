Orta Doğu'da kan durmak bilmiyor...
İsrail-Filistin hattında yaşanan gerilimde bugün 7'nci güne girildi.
Savaş tüm şiddetiyle devam ederken gözler gerginlik sonrası ilk Cuma namazına çevrildi.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ni bombardımana tutarak yüzlerce sivili hedef aldı.
Savaşın gölgesinde ilk Cuma namazı
Bölgede çoğu kadın ve çocuk olmak üzere yüzlerce sivil can verdi. Öte yandan bugün de gözler savaşın gölgesinde kılınacak ilk Cuma namazına çevrildi.
Bu nedenle Kudüs’te gergin anlar yaşanıyor.
Hamas, Müslümanlara Cuma namazında protesto gerçekleştirmeleri yönünde çağrıda bulundu.
İsrail geçişleri engelliyor
Bunun üzerine binlerce vatandaşın Mescid-i Aksa’ya akın etmesi bekleniyor. İsrailli güçler, sabah erken saatlerden itibaren harekete geçerek güvenlik önlemleri almaya başladı.
Müslümanların ibadetlerine bir kez daha engel olmak için çeşitli yollara başvuran güvenlik güçleri, kısıtlama uyguluyor.
Son durum Ensonhaber yayınında anlatıldı
Gelişmeler devam ederken olay yerinde bulunan gazeteci Adem Metan, Ensonhaber yayınına bağlandı.
'Taha Hüseyin Karagöz Yayında' programında son durumu aktaran Metan, alınan güvenlik önlemlerini aktardı.
"İsrail ordusu bazı yolları kapattı"
Metan yayında şu ifadeleri kullandı:
Müslümanlar Lübnan sınır kapısına dayanmış durumda. Gelen Müslümanları geri püskürtmek için ateş açıldığını öğrendik. Normalde Mescid-i Aksa çok yoğun bir kalabalığa ev sahipliği yapıyordu. Gözle gördüğümüzde etrafı dolaştığımızda Batı Şeria'dan gelen Müslümanların buraya ulaşmamaları için İsrail ordusunun bazı yolları kapattığı söyleniyor.
"Elleri tetikte şekilde bekliyorlar"
Burada yoğun bir kalabalık söz konusu değil. Askerlerin ve polislerin çok sayıda gaz maskesi olduğunu görüyoruz. Şu anda Mescid-i Aksa'ya alınan Müslümanlar çok yoğun bir aramadan geçiriliyor. Müslümanlar, Mescid-i Aksa'ya zor şartlarda giriyorlar. Vatandaşlar tek tek aranarak içeri alınıyorlar.
İsrail polisi bir vatandaştan en ufak şekilde şüpheleniyorsa duvara yaslıyor, ellerini kaldırıyor, ayaklarını açıyor ve en az 4-5 İsrail askeri onları aramaya tabii tutuyor. İki tanesi yanlarında elleri tetikte bir şekilde bekliyor. Otelden buraya gelene kadar da en az 10 tane arama noktası var.
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