Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 12 Mart 2021 il il cuma namazı saatleri

İstanbul ve diğer illerde bugün Cuma namazı ibadetini yerine getirmek isteyenler, Cuma namazı saati hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak?

Müslümanlar bir cuma gününe daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Cuma namazı kılmak için camilere gidecek olan vatandaşlar cuma namazı saatini araştırıyor.

12 Mart Cuma namazı saat kaçta? sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Cuma hutbesinin okunmasının ardından kılınacak olan Cuma namazında, sosyal mesafe kurallarına uyulacak. Kişiler, yaşadıkları ilin 12 Mart Cuma namazı saatine riayet edecek.

12 MART CUMA NAMAZI SAATLERİ

İSTANBUL CUMA SAATİ: 13:19

ANKARA CUMA SAATİ: 13:03

İZMİR CUMA SAATİ: 13:26

BURSA CUMA SAATİ: 13:19

ESKİŞEHİR CUMA SAATİ 13:13

GAZİANTEP CUMA SAATİ 12:45

ADANA CUMA SAATİ 12:54

ANTALYA CUMA SAATİ 13:12

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CUMA NAMAZININ ÖNEMİ NEDİR?

Cuma günü çok değerli ve mübarek bir gündür. Cuma namazı ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulmaktadır: "Âdem o gün yaratıldı, o gün cennetten yere indirildi, o gün tövbesi kabul edildi ve o gün vefat etti, kıyamet günü de o gün kopacaktır. İns ve cinden başka hiçbir yaratık yoktur ki, tan yeri ağardıktan gün doğuncaya kadar ­kıyamet belki bu gün kopar korkusu ile­ kulak kabartmasın. Bir de o günün içinde bir saat vardır ki, bir Müslüman kul, o vakte denk gelip, o esnada namaz kılıp Allah Teâlâ Hazretleri'nden bir hacetini dilerse, onu Allah Teala muhakkak ona verir."

Cuma suresinde yüce Allah bütün müminlere şöyle seslenmektedir: “Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah’ın zikrine koşun ve alış verişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır.”

