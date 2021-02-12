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- Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 12 Şubat 2021 il il cuma namazı saatleri
Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 12 Şubat 2021 il il cuma namazı saatleri
Bugün ibadet görevini yerine getirecek kişiler, “Bugün Cuma namazı saat kaçta?” sorusunun yanıtı için öğle ezanı saatini araştırmaya devam ediyor. Peki, cuma namazı saat kaçta kılınacak?
- Haber Merkezi
- 12.02.2021 - 08:55
- Güncelleme : 12.02.2021 - 09:01
Bir cuma gününe daha ulaşmanın sevincini yaşayan Müslümanlar, ‘Bugün cuma namazı saat kaçta?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından cuma namazı saat bilgisi yayınlandı. Cuma namazı, Cuma hutbesinin okunmasının ardından kılınacak.
Sosyal mesafe kurallarına uyarak cuma namazını kılacak olan kişiler, yaşadıkları ilin 12 Şubat Cuma namazı saatine riayet edecek.
İşte, Türkiye geneli il il cuma namazı vakitleri.
12 ŞUBAT CUMA NAMAZI SAATLERİ
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İSTANBUL CUMA SAATİ: 13:23
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ANKARA CUMA SAATİ: 13:08
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İZMİR CUMA SAATİ: 13:31
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BURSA CUMA SAATİ: 13:23
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ESKİŞEHİR CUMA SAATİ: 13:17
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GAZİANTEP CUMA SAATİ: 12:50
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ANTALYA CUMA SAATİ: 13:16
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ADANA CUMA SAATİ: 12:58
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