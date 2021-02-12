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Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 12 Şubat 2021 il il cuma namazı saatleri

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 12 Şubat 2021 il il cuma namazı saatleri

Bugün ibadet görevini yerine getirecek kişiler, “Bugün Cuma namazı saat kaçta?” sorusunun yanıtı için öğle ezanı saatini araştırmaya devam ediyor. Peki, cuma namazı saat kaçta kılınacak?