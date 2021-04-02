Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 2 Nisan 2021 il il cuma namazı saatleri

Mübarek Cuma gününde abdestlerini alarak Cuma namazı için camiye gidecek olan Müslümanlar, Cuma namazı saatleri hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, 2 Nisan 2021 Cuma namazı saat kaçta kılınacak?

Bir mübarek cuma gününe daha ulaşmanın mutluluğunu yaşayan Müslümanlar, yaşadıkları illerin cuma namazı saatini öğrenmek için araştırmalar yapıyor.

''Üzerine güneş doğan en hayırlı gün'' olarak anılan bereketli cuma gününde cuma namazı ibadetini yerine getirmek isteyenler, 'Bugün cuma namazı saat kaçta?' sorusuna yanıt arıyor.

İslam alemi için farz olan cuma namazı saat bilgisi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı.

Cuma hutbesinin ardından kılınacak olan Cuma namazında, sosyal mesafe kurallarına uyulacak olup kişiler, yaşadıkları ilin 2 Nisan Cuma namazı saatine riayet edecek.

Peki, 2 Nisan Cuma namazı saat kaçta? İşte, 2 Nisan Türkiye geneli il il cuma namazı vakitleri..

2 NİSAN CUMA NAMAZI SAATLERİ

İSTANBUL CUMA SAATİ: 13:13

ANKARA CUMA SAATİ: 12:57

İZMİR CUMA SAATİ: 13:20

BURSA CUMA SAATİ: 13:12

ESKİŞEHİR CUMA SAATİ: 13:07

GAZİANTEP CUMA SAATİ: 12:39

ANTALYA CUMA SAATİ: 13:06

ADANA CUMA SAATİ: 12:47

İL İL CUMA NAMAZI VAKTİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ





CUMA NAMAZININ ÖNEMİ NEDİR?

Müslümanlar için Cuma günü çok değerli ve mübarek bir gündür. Cuma namazı ile ilgili Kur'an- Kerim'de şöyle buyrulmaktadır:

"Adem o gün yaratıldı, o gün cennetten yere indirildi, o gün tövbesi kabul edildi ve o gün vefat etti, kıyamet günü de o gün kopacaktır. İns ve cinden başka hiçbir yaratık yoktur ki, tan yeri ağardıktan gün doğuncaya kadar ­kıyamet belki bu gün kopar korkusu ile­ kulak kabartmasın. Bir de o günün içinde bir saat vardır ki, bir Müslüman kul, o vakte denk gelip, o esnada namaz kılıp Allah Teâlâ Hazretleri'nden bir hacetini dilerse, onu Allah Teala muhakkak ona verir."

Cuma suresinde yüce Allah bütün müminlere şöyle seslenmektedir:

“Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah’ın zikrine koşun ve alış verişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır.”

