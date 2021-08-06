Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 6 Ağustos 2021 il il cuma namazı saatleri

81 ilde abdestlerini alarak camilerin yolunu tutacak olan Müslümanlar, yaşadıkları ilin cuma namazı saati hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, 6 Ağustos 2021 Cuma namazı saat kaçta kılınacak?

Bir cuma gününe daha ulaşmanın mutluluğunu yaşayan Müslümanlar, yaşadıkları illerin cuma namazı saatini öğrenmek için araştırmalar yapıyor.

'Üzerine güneş doğan en hayırlı gün' olarak anılan bereketli cuma gününde ibadetlerini gerçekleştirecek olanlar, ''Bugün cuma namazı saat kaçta?'' sorusuna yanıt arıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı, İslam alemi için farz ibadetlerden biri olan cuma namazı saat bilgisini yayınladı. Peki, 6 Ağustos 2021 Cuma namazı saat kaçta? İşte, 6 Ağustos 2021 Türkiye geneli il il cuma namazı vakitleri..

6 AĞUSTOS 2021 CUMA NAMAZI SAATLERİ

İSTANBUL CUMA SAATİ: 13:15

ANKARA CUMA SAATİ: 13:00

İZMİR CUMA SAATİ: 13:22

BURSA CUMA SAATİ: 13:15

ESKİŞEHİR CUMA SAATİ: 13:09

GAZİANTEP CUMA SAATİ: 12:41

ANTALYA CUMA SAATİ: 13:08

ADANA CUMA SAATİ: 12:50

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