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- Cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası edilecek
Cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası edilecek
Diyanet İşleri Başkanlığı, yarın Türkiye genelinde cuma namazında yağmur duası yapılacağını açıkladı.
- AA
- 10.12.2020 - 19:09
Türkiye'de birçok şehirde yağış yaşanmaması nedeniyle baraşlardaki doluluk oranları son yılların en düşşük seviyelerine geriledi.
Özellikle İstanbul, İzmir, Edirne ve Çanakkale gibi şehirlerde belediyeler ciddi uyarılarda bulunuyor.
TÜRKİYE GENELİNDE YAĞMUR DUASI
Diyanet İşleri Başkanlığı da son dönemde ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle yarın cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası yapılacağını açıkladı.
Edinilen bilgiye göre, "Su: Hayat ve Şifa Kaynağımız" konulu hutbe, cuma vakti Türkiye genelindeki camilerde okunacak.
Suyun bilinçli kullanılması ve israf edilmemesine ilişkin uyarıların yapılacağı hutbede, cuma namazının farzından sonra yağmur duası edilecek.