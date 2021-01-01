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- Cuma namazı yasak mı, kılınacak mı? 1 Ocak 2021 il il cuma namazı saatleri
Cuma namazı yasak mı, kılınacak mı? 1 Ocak 2021 il il cuma namazı saatleri
- Haber Merkezi
- 01.01.2021 - 09:03
Koronavirüs nedeniyle 31 Aralık - 4 Ocak arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, yeni yılın ilk günü olarak cumaya denk geldi. Yasak nedeniyle camiler açık mı, cuma namazı kılınacak mı sorusu vatandaşların gündeminde yer aldı.
Sosyal mesafe şartlarına uygun bir şekilde gerçekleştirilen cuma namazıyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan açıklama geldi.
Peki 1 Ocak'ta cuma namazı kılınacak mı, camiler açık mı, işte il il cuma namazı saatleri..
1 OCAK'TA CAMİLER AÇIK MI?
Yeni koronavirüs tedbirleri camilerin durumuyla ilgili bir kısıtlama içermiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı korona virüsün yayılma tehlikesine karşı daha önceki haftalarda birtakım kısıtlamalara gitmişti.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son açıklama sonrası ise camilerin kapanmasına ilişkin herhangi bir kısıtlama getirilmedi.
CUMA NAMAZI BUGÜN KILINACAK MI, YASAK MI?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı bugün camilerde cuma namazı kılınabileceği hatırlatmasında bulundu. Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,
"Yarın maske ve mesafe kuralına riayet ederek, araç kullanmadan, ikametimize en yakın olan camimizde kendi seccadelerimizle cuma namazlarımızı eda edeceğiz inşallah. Rabb'im hastalarımıza şifa versin, yaşanmakta olan salgın hastalıktan tüm insanlığı korusun." ifadelerini kullandı.
1 OCAK 2021 CUMA NAMAZI SAATLERİ
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İSTANBUL CUMA SAATİ: 13.13
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ANKARA CUMA SAATİ: 12:57
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İZMİR CUMA SAATİ: 13:20
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BURSA CUMA SAATİ: 13.12
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ESKİŞEHİR CUMA SAATİ 13.06
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GAZİANTEP CUMA SAATİ 12:39
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ADANA CUMA SAATİ 12:47
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ANTALYA CUMA SAATİ 13.06
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