Cuma namazı yasak mı, kılınacak mı? 1 Ocak 2021 il il cuma namazı saatleri

Cuma namazı yasak mı, kılınacak mı? 1 Ocak 2021 il il cuma namazı saatleri

Yeni yılda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının cuma gününe denk gelmesiyle vatandaşlar cuma namazı kılınacak mı, camiler açık mı sorusunu merak ediyor. Diyanet, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Koronavirüs nedeniyle 31 Aralık - 4 Ocak arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, yeni yılın ilk günü olarak cumaya denk geldi. Yasak nedeniyle camiler açık mı, cuma namazı kılınacak mı sorusu vatandaşların gündeminde yer aldı.

Sosyal mesafe şartlarına uygun bir şekilde gerçekleştirilen cuma namazıyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan açıklama geldi.

Peki 1 Ocak'ta cuma namazı kılınacak mı, camiler açık mı, işte il il cuma namazı saatleri..

1 OCAK'TA CAMİLER AÇIK MI?

Yeni koronavirüs tedbirleri camilerin durumuyla ilgili bir kısıtlama içermiyor. Diyanet İşleri Başkanlığı korona virüsün yayılma tehlikesine karşı daha önceki haftalarda birtakım kısıtlamalara gitmişti.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son açıklama sonrası ise camilerin kapanmasına ilişkin herhangi bir kısıtlama getirilmedi.

CUMA NAMAZI BUGÜN KILINACAK MI, YASAK MI?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı bugün camilerde cuma namazı kılınabileceği hatırlatmasında bulundu. Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,

"Yarın maske ve mesafe kuralına riayet ederek, araç kullanmadan, ikametimize en yakın olan camimizde kendi seccadelerimizle cuma namazlarımızı eda edeceğiz inşallah. Rabb'im hastalarımıza şifa versin, yaşanmakta olan salgın hastalıktan tüm insanlığı korusun." ifadelerini kullandı.

1 OCAK 2021 CUMA NAMAZI SAATLERİ