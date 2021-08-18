Euro
9.9223
0.46%
Dolar
8.4554
0.28%
Altın
484.83
0.15%
Borsa
1.45
-0.83%
Bitcoin
389.750
0.01%
EXEN Coin
26.73
-0.81%
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Cumhubaşkanı Erdoğan, BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı'nı kabul etti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun Bin Zayed Al Nahyan'ı kabul etti.
    • AA & Ensonhaber
    • 18.08.2021 - 19:26
    • Güncelleme : 18.08.2021 - 19:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cumhubaşkanı Erdoğan, BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı'nı kabul etti

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun Bin Zayed Al Nahyan'ı kabul etti.

    TÜRKİYE'YE YÖNELİK YATIRIMLARI DA ELE ALINDI

    Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel konular ile Birleşik Arap Emirliklerinin Türkiye'ye yönelik yatırımları da ele alındı.

    Cumhubaşkanı Erdoğan, BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı nı kabul etti #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir