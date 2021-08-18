Cumhubaşkanı Erdoğan, BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun Bin Zayed Al Nahyan'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun Bin Zayed Al Nahyan'ı kabul etti.

TÜRKİYE'YE YÖNELİK YATIRIMLARI DA ELE ALINDI

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel konular ile Birleşik Arap Emirliklerinin Türkiye'ye yönelik yatırımları da ele alındı.