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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 ek gösterge müjdesi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 ek gösterge müjdesi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın kabine toplantısının ardından 3600 ek gösterge detaylarını açıklayacağını aktardı.
    • Haber Merkezi
    • 05.06.2022 - 15:44
    • Güncelleme : 05.06.2022 - 16:04
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    Memurların derecesini artırarak aldıkları ve emekli olduktan sonra aldıkları maaş ve ikramiyeleri etkileyen düzenleme olan 3600 ek gösterge çalışmalarında sona gelindi.

    AK Parti Kızılcahamam Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışan ve emekli memurlar için 3600 ek gösterge müjdesinin sinyalini verdi.

    Detaylar yarın açıklanacak

    Göstergenin Meclis'e sunma aşamasına gelindiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yarın kabine toplantısının ardından açıklayacağım" dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 ek gösterge müjdesi VİDEO

    "Memur ve emeklinin meselsini çözdüğümüzün müjdesini paylaşmak istiyorum"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, geri kalan açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

    "Bilindiği gibi çalışan ve emekli memurlarımızla ilgili 3600 ek gösterge çalışmasını yürütüyoruz. Nihayet Meclis'e sunma aşamasına getirdik.

    Yarınki kabine toplantısının ardından bu hazırlığı detaylarıyla anlatacağım. Bugün sadece daha önce söz verdiğimiz 4 meslek grubunu değil 5 milyonu aşkın memur ve emeklinin meselesini çözdüğümüzün müjdesini paylaşmak istiyorum."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan 3600 ek gösterge müjdesi #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan dan 3600 ek gösterge müjdesi #2


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