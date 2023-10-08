Cumhur İttifakı liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonları

AK Parti'de bugün beklenen 4. Olağanüstü Kongre gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli mesajlar verdiği kongrede, partinin yeni A Takımı belli oldu.
AK Parti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi bugün Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşti.
Kongrede yapılan seçim sonucu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan geçerli 1399 oyun tamamını alarak partisinin genel başkanlığına yeniden seçildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik trafiği
Kongrenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerden tebrik telefonlarını kabul etti.
Cumhur İttifakı tebrik etti
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayıp AK Parti'nin 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde, Genel Başkanlığa yeniden seçilmesi dolayısıyla tebriklerini iletti.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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