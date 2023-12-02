Cumhur İttifakı'nda yerel seçim hazırlığı: Çalışmalarda sona gelindi AK Parti ve MHP arasındaki yerel seçim çalışmalarında artık neredeyse sona geldi. Cumhur İttifakı'nın hangi kentte nasıl bir strateji izleyeceği ise önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklanacak.

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14 ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra, kongre ve kurultay süreçlerini tamamlayan iktidar ve muhalefet partilerinde ana gündem maddesi, yaklaşan yerel seçimler.

Cumhur İttifakı, 14-28 Mayıs seçimlerindeki başarısını yerel seçimlere de taşımak isterken, seçim yenilgisinin ardından dağılan “Millet İttifakı” partilerindeyse yeni stratejiler tartışılıyor.

AK Parti ve MHP'nin başını çektiği Cumhur İttifakı'nda ise yerel seçim gündemli ittifak toplantıları sürüyor.

8 toplantı yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla yerel seçimde işbirliği çalışmalarını yürütmek amacıyla kurulan heyet, bugüne kadar 8 toplantı yaptı.

Partiler değerlendirmelerini yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, geçen hafta MHP Genel Başkanı Bahçeli ile yaptığı görüşme sonrası AK Parti heyetine başkanlık eden Genel Başkanvekili Efkan Ala ve konuyla ilgili diğer kurmaylarıyla değerlendirme yapması bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde yol haritası netleşecek

Bu arada gelecek hafta 2 toplantı yaparak süreci tamamlamayı planlayan heyet, böylece işbirliği yapılacak büyükşehir, il ve ilçeleri netleştirmiş olacak.

Komisyon çalışmalarını ele aldılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında yapılan son görüşmede komisyonun çalışmaları ele alındı.

Deprem bölgesi için özel çalışma

AK Parti ve MHP deprem bölgesi için de özel bir çalışma yapıyor.

Deprem bölgesindeki 11 ilin tamamında seçimlerden başarı elde etmeyi düşünen Cumhur İttifakı bölgenin kalkınması için merkezi hükümetle eşgüdüme önem veriyor.

Temayüle önem veriliyor

AK Parti ve MHP, İstanbul, Ankara ve İzmir'de adayların belirlenebilmesi için kamuoyu ve temayül yoklamalarından çıkan sonuçları da değerlendirecek.

Ön çalışma

Ön çalışma çerçevesinde AK Parti ve MHP geçmiş dönemdeki seçimleri, sonuçları, oy oranları ve aday profilleri açısından analiz etti.

AK Parti, 1950'den 2023'e kadar yapılan seçimlerin sonuçları ile bu süreçte parti ile benzer çizgideki partilerin oy oranlarını il, ilçe ve belde bazında ele aldı.

MHP ise heyetler arası görüşme öncesi çalışmasını tamamladı.

Parti, 2009'dan itibaren yapılan yerel seçimleri oy oranları başta olmak üzere tüm yönleriyle mercek altına alırken, 2018 ve 2023 genel seçim sonuçları da değerlendirildi.